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Mansur Yavaş sosyal medyadaki yeni hesaplarını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimin çalışmalarında yeni sosyal medya hesaplarını kullanacak. Yavaş; bugüne kadar kullandığı şahsi hesaplarını ise Ankara’da yürütülen faaliyetlerin duyurulması amacıyla kullanmaya devam edecek.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:34
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Mansur Yavaş sosyal medyadaki yeni hesaplarını duyurdu

Mansur Yavaş sosyal medyadaki yeni hesaplarını duyurdu
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs 2023’te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde gerçekleştirilen seçim çalışmaların vatandaşlara duyurulması amacıyla yeni sosyal medya hesaplarını kullanacak.

Yavaş; bugüne kadar kullandığı şahsi hesapları ise Ankara’da yürütülen faaliyetlerin duyurulması ve özel günlerde kutlama mesajlarının paylaşılması amacıyla kullanmaya devam edecek.

YENİ HESAPLARI MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Mansur Yavaş, seçim sürecinde kullanacağı yeni sosyal medya hesaplarını yaptığı paylaşımla duyurdu. “Sevgili ailem” diyerek açıklamasına başlayan Yavaş, “Yönetim anlayışımız gereği bu hesabı sadece Ankara ile ilgili duyurular ve faaliyetlerde kullanmaya devam edeceğim. Seçim sürecindeki çalışmalarımız için ise yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaret, toplantı ve görüşmeleri paylaşacağı yeni sosyal medya hesapları şöyle:

Facebook: Mansur Yavaş 2023
Twitter: mansuryavas23 / https://twitter.com/mansuryavas23
Instagram: mansuryavas23 / https://www.instagram.com/mansuryavas23/
Tiktok: mansuryavas23 / https://www.tiktok.com/@mansuryavas23

BASIN YANSIMALARI DA YENİ HESAPLARDA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş’ın seçim süresince televizyon ve gazetelerde yer alan haber ve demeçleri de Mansur Yavaş İletişim Ofisi tarafından kontrol edilen yeni sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Basın yansımalarının yer alacağı hesapların bilgileri ise şu şekilde:

Twitter: mansuryavas23tv / https://twitter.com/mansuryavas23tv
Instagram: mansuryavas23tv / https://www.instagram.com/mansuryavas23tv/

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