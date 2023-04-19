'Aile'den Kızılcık Şerbeti'ne destek

Dün akşam yeni bölümü yayınlanan 'Aile' dizisinde, RTÜK’ün verdiği ceza nedeniyle gündem olan Kızılcık Şerbeti ile ilgili sahne olay oldu.

'Aile'den Kızılcık Şerbeti'ne destek

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerini paylaştığı Aile dizisi dün akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Reyting rekorları kıran dizideki Kızılcık Şerbeti ile ilgili diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti, RTÜK tarafından verilen 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL cezası nedeniyle ekrana gelmiyor.

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Aile dizisinin yeni bölümünde İskoç ve Tugi arasında geçen konuşmada Kızılcık Şerbeti’ne atıfta bulundu. Arabada geçen sahnede İskoç "Bunlar halı sahayı işletiyoruz ayağına çoluk çocuğu zehirliyorlarmış. Şimdi biz bunlara nazikçe çıkmalarını söyleyeceğiz" dedi. Tugi ise "Niye nazikçe? Halledip gidelim. Benim akşam dizim var" diyerek sitem etti.

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İskoç'un hangi dizi olduğunu sorması üzerine ise Tugi Kızılcık Şerbeti yanıtını verdi. Bir anda telaşlanan İskoç "O bu akşam mı? Kirvem hadi çabuk hadi" dedi.

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