25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş. Eşi de tanıdık çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş. Eşi de tanıdık çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı. 

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:28
Takip Et

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi de oyuncu çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş. Eşi de tanıdık çıktı
+
Aa
-

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu, oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Dizi takipçileri Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatını da merak ediyorlar. Güzel oyuncu 2013 yılından beri ünlü isimle evliymiş...

1984 yılında Ankara'da dünyaya gele Ceren Yalazoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünde lisans eğitimini tamamlamadan önce, hayatının büyük kısmını Ankara'da geçirmiş.

Üniversite öğreniminin ardından Beni Affet isimli günlük dizide Kader karakterini canlandırmış.

2020 yılında Maria ile Mustafa dizisi ile ekranlara dönen ünlü oyuncu burada Çiçek karakterine hayat vermiş.

Geçtiğimiz yıl ise ATV ekranlarında yayımlanan Akıncı dizisiyle izleyici ile buluşmuştu.

Yeni sezonda ise Ceren Yalazoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veriyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu, kendisi gibi ünlü oyuncu Osman Karakoç ile evliymiş. 2013 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift sosyal medya da zaman zaman paylaşımlar yapıyorlar.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Son ankette ortaya çıktı. Saray'da herkes Millet İttifakı'nın oy oranını konuşuyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
2
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
3
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
4
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Demir ve çimentoya depremde evler yeniden yapılacak diye rekor zam yaptılar. Şimdi, vatandaş 'Nerede bu devlet?' demesin mi?
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
5
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Felaketin enkazıyla yeni felaketlere kapı aralanıyor!
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
6
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
7
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Herkes depremzedelerin nasıl oy kullanacağını tartışırken kulislerden bu haber sızdı: Erdoğan karşı çıktı
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Sacramento Kings Clippers'ı uzatmada yendi. Oynanan maç tarihe geçti
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Gökhan Gönül: Fenerbahçe'nin Sevilla'yı yenebileceğini düşünüyorum
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Çorum'da lokantada kavga: 2 yaralı
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
﻿Warriors Rockets'i farklı yendi. Curry yerine Thompson galibiyeti getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.