Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı bakın kiminle evliymiş. Eşi de tanıdık çıktı

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu, oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Dizi takipçileri Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatını da merak ediyorlar. Güzel oyuncu 2013 yılından beri ünlü isimle evliymiş...

1984 yılında Ankara'da dünyaya gele Ceren Yalazoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünde lisans eğitimini tamamlamadan önce, hayatının büyük kısmını Ankara'da geçirmiş.

Üniversite öğreniminin ardından Beni Affet isimli günlük dizide Kader karakterini canlandırmış.

2020 yılında Maria ile Mustafa dizisi ile ekranlara dönen ünlü oyuncu burada Çiçek karakterine hayat vermiş.

Geçtiğimiz yıl ise ATV ekranlarında yayımlanan Akıncı dizisiyle izleyici ile buluşmuştu.

Yeni sezonda ise Ceren Yalazoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veriyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu, kendisi gibi ünlü oyuncu Osman Karakoç ile evliymiş. 2013 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift sosyal medya da zaman zaman paylaşımlar yapıyorlar.



