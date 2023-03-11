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Ünlü dizideki gerdek gecesi sahnesi seyirciyi ayağa kaldırdı. Tepkiler çığ gibi büyüyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde başka birini seven Nursema, zorla tanımadığı bir adamla evlendirildi. Nikah gecesi evliliği istemediği söyleyerek cama çıkan Nursema, eşi tarafından itilerek aşağı düşürüldü. Sahnenin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasıyla da izleyicilerden "Bu nasıl senaryo" diye tepki yağdı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 13:24
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Tepkiler çığ gibi büyüyor. Kızılcık Şerbeti dizisindeki gerdek gecesi sahnesi seyirciyi ayağa kaldırdı.

Ünlü dizideki gerdek gecesi sahnesi seyirciyi ayağa kaldırdı. Tepkiler çığ gibi büyüyor
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Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta "Alkolsüz kolonya" sahnesiyle gündem olan dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde de gerdek gecesi sahnesi tepki çekti.

NURSEMA, EŞİ TARAFINDAN CAMDAN ATILDI

Umut ile sevgili olan Nursema, zorla babasının arkadaşının oğluyla imam nikahı kıyıldı. Annesine evliliği istemediğini söyleyen Nursema, dün akşam yayınlanan bölümünde zorla nikah masasına oturtuldu. Annesinden "Beni bırakma" diyerek yardım isteyen Nursema, beklediği desteği göremeyince bir kez daha yıkıldı.

Herkes evine gittikten sonra eşiyle yalnız kalan Nursema, evliliği istemediğini söyledi. Eşiyle tartışan Nursema, "Bana dokunma" diyerek cama çıktı. Gözü dönen İbrahim ise cama çıkan Nursema'yı "Ölmek mi istiyorsun?" diyerek aşağı attı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kızılcık Şerbeti'nin bölüm sonundaki sahnesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çileden çıkan birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bu nasıl senaryo?", "Din bu değil" ve "Bizim televizyon izlemeye dayanamadığımız şeyleri kadınlar yaşıyor" yorumlar yapıldı.

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