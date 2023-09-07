Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamasına göre, dolar 2024’te 36,8; 2025’te 43,9; 2026’da ise 47,8 TL olacak. (Ki bu iyi ihtimal)

Eeee daha geçtiğimiz günlerde siz doları düşürmek için faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkarmadınız mı?

“Nas Nas Nas” diye bağırarak, faizi düşürdüğünüz seviyeye geri getirmediniz mi?

Hani faiz sebep enflasyon sonuçtu?

Bunca eziyeti kahrı neden çekti bu millet o zaman?

Faiz artırmanıza rağmen paramız değerlenmeyecekse, hem dolar hem faizler artacaksa boş ekonomik hamlelerle nereye gidecek bu ülke?

Maalesef yönümüz Arjantin!

Türkiye 2001 kriziyle alt üst olan ekonomisinin içerisinde halen debelenen Arjantin olma yolunda hızla ilerliyor!

Arjantin ekonomisi 2001 krizi sonrası öyle yanlış ekonomi politikalarıyla yönetildi ki, bugün ülkede faizler yüzde 97 seviyesinde!

1 dolar 349,96 Arjantin Pezosu’na denk geliyor.

Asgari ücret ise 36 bin Arjantin Pezosu, evet yanlış okumadınız tam tamına 36 bin Arjantin Pezosu!

Ülkenin yerel para biriminin hiçbir değeri yok döviz karşısında!

Ülkede somon ekmek 1 dolar yani 349,96 Arjantin Pezosu

Süt 0.81 dolar yani 283,46 Arjantin Pezosu

1 kilo et 8.30 dolar yani 2904,63 Arjantin Pezosu

Anlayacağınız paranın hiç mi hiç değeri yok ülkede!

Ülkede neredeyse halkın yarısı (yüzde 40) yoksulluk sınırının altında hayatını irade ettirmeye çalışıyor!

İnsanlar ceplerinde değil, yanlarındaki çantalarda para taşıyorlar o kadar değersiz para ülkede!

Çantasız sokağa çıkan yok ülkede!

Arjantin’de enflasyon yüzde 100’ü geçmiş durumda!

Türkiye’de de her ne kadar TÜİK tarafından enflasyon yüzde 58,94 olarak açıklansa da bu oranın daha fazla olduğu ortada!

Ülkemizde şu an ekmek 1 dolar seviyesinde değil, buna da şükür!

Süt fiyatı 0.81 cent değil, buna da şükür!

1 kilo eti 8.30 dolara almıyoruz, buna da şükür!

Ama hızla gittiğimiz yer maalesef burası!

Zamanında “üretim üretim üretim” diye bağırırken insanlar, ekonomiden çok iyi anlayan bir siyasi “Ne yapacağız üretip, yurtdışından hazırını alıyoruz” demişti!

Aynı mantık; artan doları baskılamak, vatandaşın parasını borsaya, dolara yatırmasının önüne geçmek için Kur Korumalı Mevduat diye bir şey çıkardı!

Devletin kasasından paraları, “Garanti garanti” dağıttı!

Fakirden aldı zengine verdi!

Vergiyle aldı, KKM ile verdi!

Kuru korudu ama vatandaşını koruyamadı!

Zenginin parasını garantiye aldı ama vatandaşın hayatını garantiye alamadı!

“Hızla Arjantinleşiyoruz” derken kahrolarak söylüyoruz ama maalesef durum bu!

Artan fiyatlara karşı vatandaş parasının değersizleşmesinin önüne bir türlü geçemiyor!

“Her şeye zam geliyor ama asgari ücrette zamlandı ama” diyen çok bilmişler, Arjantin’e baksın!

Orada asgari ücret, 36 bin Arjantin Pezosu!

Orada da asgari ücret artıyor ama insanlar 2 bin 904 pezoya 1 kilo et alabiliyor!

Bir aylık ücretiyle 12 buçuk kilo et yiyebiliyor sadece!

Gerçi “aç kalırız ama…” diyen adama ne anlatmaya çalışıyoruz!

Sözün kısası Arjantin artık bize çok uzak değil!

Bu iktidar uzakları da yakın etti hamdolsun!