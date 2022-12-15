Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Bayındırlık Konutları bölgesinde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden dumanların çıktığını görenler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelmeden araç alev alev yanmaya başladı. Bölgeden geçen sürücülerin de yardımı yeterli olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü olayı yara almadan atlattı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



(Kaynak: İHA)