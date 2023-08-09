Kocaeli'deki patlamadan acı haber. 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada ağır yaralı 3 kişiden biri 20 yaşındaki işçi Ekrem Kalkan hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kocaeli'deki patlamadan acı haber. 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 14.35 sıralarında Derince Limanı'nda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin(TMO) silosunda meydana geldi. TMO silosundaki patlama tüm kentten hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine TEM ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

PATLAMADA 3'Ü AĞIR 12 YARALANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamada yaralanan 12 kişiden 3’ünün entübe edildiğini açıklamıştı.

Patlamada ağır yaralı 3 kişiden biri 20 yaşındaki işçi Ekrem Kalkan hayatını kaybetti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'deki TMO silosundaki patlamayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurmuştu. Bakan Tunç Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Kocaeli Derince’de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait siloda meydana gelen patlama ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.

Elim hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?

Patlamanın ardından akıllara sabotaj ihtimali gelirken, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal açıklamalarda bulundu.

Alana giren herkesin yüksek güvenlik önlemlerinden geçtiğini ifade eden Güldal, "Orası liman sahası. İçeriye güvenlik testinden geçmeyen kimse giremez. Kamu görevlisi de olsa, işçi de olsa, iş sahibi de olsa giremez. Limanlardan sorumlu mülki amirlik var. Dolayısı ile güvenlik testinden geçmeyen kimse giremez. Bütün ihtimaller değerlendirilecektir ama sabotaj ihtimali zayıf gibi" dedi.

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RUSYA'DAN GELEN GEMİNİN TAHILI DA BULUNUYORDU

90 bin ton kapasiteli Derince sahası 60 kuyudan oluşuyor. 13 adet silo patlamada hasar görürken, 75 bin ton tahıl bulunuyordu. Özellikle bu sene verimin yüksek olması sebebiyle iç piyasadan da alınan tahılın bulunduğu depoda, Rusya'dan gelen tahıl gemisinden indirme yapıldığı öğrenildi. Patlamadan etkilenin ürünün ise, depoda bulunan ürünün yüzde 20'si civarında olduğu belirtildi. Ürünün bu yılın mahsulü olduğu da ifade edildi.

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