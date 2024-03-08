Köhn takım arkadaşlarının kendisine neler yaptığını açıkladı

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Köhn takım arkadaşlarının kendisine neler yaptığını açıkladı
Galatasaraylı Derrick Köhn, Rizespor karşılaşmasında ilk golünü atarken 6-2 galibiyet hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray formasıyla ilk kez ağları havalandıran Derrick Köhn, Rizespor karşısında alınan galibiyeti çok değerli bulduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Köhn, şu sözleri kullandı:

Öncelikle ilk golü attığım için çok mutluyum.

6 golle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum.

3 puan çok önemliydi.

Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim.

Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar.

Nasıl koşu yaptıklarını anlatıyorlar, benim nasıl koşular attığımı soruyorlar.

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