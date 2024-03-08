Köhn takım arkadaşlarının kendisine neler yaptığını açıkladı

Galatasaray formasıyla ilk kez ağları havalandıran Derrick Köhn, Rizespor karşısında alınan galibiyeti çok değerli bulduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Köhn, şu sözleri kullandı:
Öncelikle ilk golü attığım için çok mutluyum.
6 golle bitirdiğimiz için ayrıca mutluyum.
3 puan çok önemliydi.
Mutlu bir gece geçirdiğimizi söyleyebilirim.
Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar.
Nasıl koşu yaptıklarını anlatıyorlar, benim nasıl koşular attığımı soruyorlar.
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