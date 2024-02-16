Kolay kolay görüntülenmeyen Rahmi Koç Hasan Arat ve Ali Koç'la yemek yedi

Fenerbahçe'nin en önemli futbol başarılarından biri olan ve milli zafer etkisi yaratan General Harington Kupası'nın hikâyesinin anlatıldığı "Zaferin Rengi" filmi galası dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Spor dünyasının ünlü isimleri de dünkü galada bir araya geldi.

Davet sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç babası Rahmi Koç ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat birlikte akşam yemeğinde buluştu.

GazeteBJK1903'ün kameralarına yansıyan yemekte Rahmi Koç, Ali Koç ve Hasan Arat'ın samimi sohbeti dikkatlerden kaçmadı.

SONER YALÇIN İDDİADA BULUNMUŞTU

Galatasaraylı gazeteci Soner Yalçın geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayı ortaya atmıştı.

Yalçın "Koç Holding, Fenerbahçe şampiyon olsun diye Beşiktaş'a sponsor oluyor" demişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları kızdıran açıklama sonrası dünkü yemek de dikkat çekti.

Koç Holding'in Beko ile Beşiktaş'a uzun süredir sponsor olduğu biliniyor.