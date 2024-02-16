Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag için Süper Lig iddiası

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü yorumcu, Sparta Prag'ın çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

Dilmen ayrıca Galatasaray'ın da çok iyi oynadığını ifade etti.

Rıdvan Dilmen'in Sports Digitale kanalında açıklamaları şu şekilde:

Taktik önemli değil. Önemli olan güven ve arkadaşlık.

Galatasaray güvenmeseydi 3-2 yenemezdi.

Ben Türk hakemi olsam Galatasaray - Prag maçını izlerdim. Geleceğim için karar verirdim...

Icardi'nin golü şut değil, gol vuruşu... Şut kolay.

Kerem şut attı mesela. Icardi gol vuruşu yaptı.

"SPARTA PRAG TÜRKİYE'DE İLK 3'E GİRER"

Galatasaray 70-80 arası maçı bırakıyordu. 80'de kırmızı kart geldi. Taraftar coştu. Icardi girdi. Galatasaray kazandı.

parta Prag çok iyi takım. Galatasaray da çok iyi takım yendi. Sparta Prag Türkiye'de olsa ilk üçe girer.