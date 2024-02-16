Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag için Süper Lig iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag için Süper Lig iddiası
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı sahasında 3-2 yenerken Rıdvan Dilmen'den gündem yaratan bir yorum geldi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü yorumcu, Sparta Prag'ın çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

Dilmen ayrıca Galatasaray'ın da çok iyi oynadığını ifade etti.

Rıdvan Dilmen'in Sports Digitale kanalında açıklamaları şu şekilde:

Taktik önemli değil. Önemli olan güven ve arkadaşlık.

Galatasaray güvenmeseydi 3-2 yenemezdi.

Ben Türk hakemi olsam Galatasaray - Prag maçını izlerdim. Geleceğim için karar verirdim...

Icardi'nin golü şut değil, gol vuruşu... Şut kolay.

Kerem şut attı mesela. Icardi gol vuruşu yaptı.

"SPARTA PRAG TÜRKİYE'DE İLK 3'E GİRER"

Galatasaray 70-80 arası maçı bırakıyordu. 80'de kırmızı kart geldi. Taraftar coştu. Icardi girdi. Galatasaray kazandı.

parta Prag çok iyi takım. Galatasaray da çok iyi takım yendi. Sparta Prag Türkiye'de olsa ilk üçe girer.

fff.jpg

İlgili Haberler
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği maçı açıkladı. Galatasaray için bomba bir kehanette bulundu
Rıdvan Dilmen Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı anlattı. Fenerbahçe'nin neden kaybettiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Alanyaspor maçı öncesi flaş iddia. 'Benim iddiam şu' diyerek anlattı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe başkanlığı için desteklediği ismi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fatih terim iddiası. Herkesin merak ettiği olayın perde arkasını anlattı
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'taki iki ayrılığı birden açıkladı. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidecek
Son Haberler
Tunceli’de 96 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı Yerel Haberler
Tunceli’de 96 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı
Tarımda enflasyon ocakta arttı. Yine olan vatandaşa oldu Ekonomi
Tarımda enflasyon ocakta arttı. Yine olan vatandaşa oldu
AKP'li Belediye Başkanının Pitbull'u 8 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı Gündem
AKP'li Belediye Başkanının Pitbull'u 8 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı
Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay Yaşam
Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay
Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı Ekonomi
Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı
Batan gemiden kahreden görüntüler geldi. 51 metre derinlikte çekildi Gündem
Batan gemiden kahreden görüntüler geldi. 51 metre derinlikte çekildi