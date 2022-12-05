Canan Karatay'dan yine ezber bozan açıklama

Çağla Şikel'in sunduğu "Çağla ile Yeni Bir Gün" bir gün programına Prof. Dr. Canan Karatay katıldı.

Karatay, yüksek kolesterole sahip kadınların yaşam süresiyle ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

Kolesterolün yaşam için önemini vurgulayan Karatay, "Vücut kolesterolü üretiyor" dedi. Kışın grip vakalarının neden artış gösterdiğini anlatan Karatay, "Kışın artmasının sebebi soğuk değil. Soğukta virüs üremez. 'Üşüttüm de hasta oldum' olmaz" dedi.

“KOLESTEROLÜ YÜKSEK OLAN HANIMLAR UZUN YAŞIYOR, KORKMASINLAR”

Karatay'ın özellikle kadınlara seslenerek bahsettiği "yüksek kolesterol" açıklamaları şöyle:

Kelle paça kolesterolü yükseltmez. Kolesterol olmasa hayat olmaz. Bitkilerde de var. İyi kolesterol, kötü kolesterol diye bir şey yok.

Herkesin ihtiyacı var. Enteresan bir şey söyleyeceğim: Kolesterolü yüksek olan hanımlar uzun yaşıyor, korkmasınlar. Sağlıklı yaşıyor, uzun yaşıyor. Hanımlarda bakılmış, erkeklerde bilmiyorum.