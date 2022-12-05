5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Canan Karatay'dan yine ezber bozan açıklama

Prof. Dr. Canan Karatay yine ezber bozan açıklamalarda bulunarak, “Kolesterolü yüksek olan hanımlar uzun yaşıyor, korkmasınlar.” dedi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:59
Takip Et

Kolesterolle ilgili Canan Karatay'dan flaş açıklama. Kolesterolü olan kadınlar uzun ve sağlıklı yaşıyor

Canan Karatay'dan yine ezber bozan açıklama
+
Aa
-

Çağla Şikel'in sunduğu "Çağla ile Yeni Bir Gün" bir gün programına Prof. Dr. Canan Karatay katıldı.

Karatay, yüksek kolesterole sahip kadınların yaşam süresiyle ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

Kolesterolün yaşam için önemini vurgulayan Karatay, "Vücut kolesterolü üretiyor" dedi. Kışın grip vakalarının neden artış gösterdiğini anlatan Karatay, "Kışın artmasının sebebi soğuk değil. Soğukta virüs üremez. 'Üşüttüm de hasta oldum' olmaz" dedi.

“KOLESTEROLÜ YÜKSEK OLAN HANIMLAR UZUN YAŞIYOR, KORKMASINLAR”

Karatay'ın özellikle kadınlara seslenerek bahsettiği "yüksek kolesterol" açıklamaları şöyle:

Kelle paça kolesterolü yükseltmez. Kolesterol olmasa hayat olmaz. Bitkilerde de var. İyi kolesterol, kötü kolesterol diye bir şey yok.

Herkesin ihtiyacı var. Enteresan bir şey söyleyeceğim: Kolesterolü yüksek olan hanımlar uzun yaşıyor, korkmasınlar. Sağlıklı yaşıyor, uzun yaşıyor. Hanımlarda bakılmış, erkeklerde bilmiyorum.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
3
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
7
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.