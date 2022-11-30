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Canan Karatay her sabah aç karnına bir bardak içtiğini açıkladı. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kemikleri çelik gibi yapıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, her sabah aç karnına kemik suyu içtiğini söylemesi dikkat çekti. Kemiklerini güçlendirmek için her gün özel bir karışım hazırlayıp tükettiğini belirten Karatay, bu karışımın tarifini vermeyi ihmal etmemesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 09:49
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Canan Karatay her sabah aç karnına bir bardak kemik suyu içtiğini açıkladı. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kemikleri çelik gibi yapıyor

Canan Karatay her sabah aç karnına bir bardak içtiğini açıkladı. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kemikleri çelik gibi yapıyor
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Prof. Dr. Canan Karatay, kendi Youtube kanalı için çektiği videoda açıklamalarda bulundu. Karatay, bağışıklığı güçlendiren, kemikleri çelik gibi yapan, hormonları rahatlatan doğal takviye olan kemik suyunu da tarif etti.

İşte o tarif:

Kelle paça en doğal kolajendir, mineral doludur, kemiğin tüm mineralleri ona geçer. Ben ‘kelle paça’ dediğim zaman insanlar benimle alay ediyor. Etsinler ne yapalım... Kelle paça içemeyenler kemik suyuyla da doğal yoldan kolajen alabilir. Kasaptan kemik alıp onu 3-6 saat arası kaynatıp suyu içilebilir.
Biz yaz kış her sabah kemik suyu içeriz. Bir kupa dolusu kemik suyuna yarım limon sıkarız. Bir çay kaşığı da kristal kaya tuzu koyarız. Her sabah kahvaltıdan önce onu içeriz. Bu içecek, vücudun hastalıklara karşı direncini, kemikleri, kasları, kas bağlarını güçlendiriyor. Hormonları rahatlatıyor.

Antikorlar kemik suyu çorbada, işkembe çorbasında, kelle paça çorbasında bolca var. Çocuklara da bunu içirmek lazım. Kemikleri güçlenir, boyları uzar.

Dışarda sağlıklı bir şey yok. Ev yemeği yemek çok önemli. Yapacağınız en basit şey yumurta…

Yumurta, süper besindir. En fazla 6 dakika kaynatılmalı, fazla pişirilmemelidir. Yumurta, sarısı ile beraber yenmeli. Beyni geliştiriyor. Özellikle öğrenciler için çok önemli. Hepsini bir arada olmamak üzere, gün içinde 9-10 tane yumurta yenmesinde sakınca yoktur.

Çin’de hamilelere çocuğun beyni gelişsin diye 10 tane yumurta yenmesi tavsiye ediliyor. Keseniz müsaitse sabah pastırmalı yumurta yiyebilirsiniz. Öğlen ve akşam ıspanaklı veya ışkınlı yumurta yiyebilirsiniz. Yumurta her türlü otla yapılabilir.

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