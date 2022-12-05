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Canan Karatay burun tıkanıklığını açan en kolay yöntemi açıkladı

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, burun tıkanıklığı için İngiliz karbonatlı suyu önermesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:32
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Canan Karatay burun tıkanıklığını açan en kolay yöntemi açıkladı: İngiliz karbonatlı su

Canan Karatay burun tıkanıklığını açan en kolay yöntemi açıkladı
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İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla kendinden çokça bahsettiriyor. Karatay, bu kez evde ve okullarda kullanılan deterjanlar hakkında konuştu. Deterjanlarda birçok kimyasal bulunduğunun altını çizen Karatay, bu kimyasalların burnu tıkadığını söyledi. Ünlü kalp ve iç hastalıkları profesörü tıkanan burnun nasıl açılacağı konusunda da tavsiyeler verdi.

Tıkanıklık durumunda burnumuzu İngiliz karbonatı suyu ile yıkayabiliriz diyen Karatay, şu ifadeleri kullandı:

“İngiliz karbonatı ile diğer karbonatı karıştırmayalım. İngiliz karbonatı içilebilir. İçinde glüten yoktur. Temizliği de onunla yapabiliriz. Çocuklarımızın özellikle gece yatarken burunları tıkanıyorsa o karbonatlı suyla burunlarını temizleyebiliriz”

Prof. Dr. Canan Karatay, “Yaşam bir bütündür. Gribi önlemek için vitaminlere çok güvenmeyin. Beslenme, temiz hava ve su, hareket, mutluluk hepsi bir bütündür. Evdeki zehir olan deterjanlar, suni kimyasallar, oda kokuları, yumuşatıcılar vücudunuzun direncini kırar” diyerek şunları belirtti:

“Burun neden tıkanır sorusuna da cevap verdi; Bütün çocukların ve gençlerin burunları tıkalı. Burun neden tıkanır? Evdeki zehirler burnu tıkar. Bu deterjanlardaki maddeler vücuda girmesin diye burun kendini tıkar. Vücudumuz bizden akıllıdır. Vücuda zehir girmesin diye burun bunu yapıyor”

Karatay, “Okullarda çok fazla gereksiz yere deterjanlar kullanılmaya başladı. Hijyen en tehlikeli hastalıktır. Hijyen ancak firmalara hizmet etmekten başka bir şey değildir. Bütün çocuklar öksürüyor tıksırıyor. Bunun nedeni okullarda kullanılan deterjanlar. Okulları sirkeyle temizlemek yeter. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarda salgın diye bir şey yok. O virüs körpe vücuda girmesin diye burun kendini tıkıyor” ifadelerini kullandı.

Karatay, “Burun tıkalı olduğu zaman bilin ki hastalıkların temeli atılıyor. Çünkü vücuda oksijen girmiyor. Ağzımızı açınca da o zehirli maddeler içeri giriyor ve hasta oluyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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