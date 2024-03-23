Kolombiyalı yıldız oyuncu antrenmanda fenalaşarak öldü

Kolombiyalı Guillermo Beltran bugün yapılan antrenmanın sonlarına doğru kendini iyi hissetmemeye başladığını söylemesinden kısa bir süre sonra yere yığıldı.

Kolombiyalı forvetin takım arkadaşları basına yaptıkları açıklamada, oyuncunun yere yığılmadan önce mide bulantısı hissettiğini söyledi. Kulübün sağlık ekibi oyuncu yere yığılır yığılmaz müdahelede bulunmuş olsa da bütün çabalara rağmen genç yıldız kurtarılamadı.

Yıldız oyuncunun ani ölümü takım arkadaşlarını ve futbol camiasında şok etkisi yararttı. Real Santa Cruz teknik direktörü Adolfo Soria Galvarro üzücü olayı şöyle anlattı: "Her zamanki gibi antrenman yapıyordu ve sonra yere yığıldı. Onu hayata döndürmeye çalıştılar ama bir kliniğe götürülürken hayatını kaybetti."

Real Santa Cruz takımından yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun solunum durması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bolivya Futbol Federasyonu da dahil olmak üzere futbol camiası, oyuncunun ailesine başsağlığı mesajları yayınladılar.

Real Santa Cruz futbol kulübü geçen yıl Paraguay'ın Rubio Ñu takımından kendilerine katılan Beltrán'ı kaybetmenin yasını tutuyor. Genç oyuncu kariyerine Kolombiya'nın Atletico Nacional takımında başlamıştı. Beltrán Bolivya şampiyonasında Real Santa Cruz formasıyla 21 maçta bir gol atmıştı.

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, yaslı aileye başsağlığı dilediği mesajında hem kulübe hem de Beltrán'ın ailesine destek sözü verdi.

Federasyon, Beltrán'ın zamansız ölümünü hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.