Kolombiyalı yıldız oyuncu antrenmanda fenalaşarak öldü

Kaynak: The News International
Kolombiyalı yıldız oyuncu antrenmanda fenalaşarak öldü
Bolivya'nın üst düzey futbol kulüplerinden Real Santa Cruz'un yıldız oyuncusu antrenman yaparken fenalaşarak hayata gözlerini yumdu.

Kolombiyalı Guillermo Beltran bugün yapılan antrenmanın sonlarına doğru kendini iyi hissetmemeye başladığını söylemesinden kısa bir süre sonra yere yığıldı.

Kolombiyalı forvetin takım arkadaşları basına yaptıkları açıklamada, oyuncunun yere yığılmadan önce mide bulantısı hissettiğini söyledi. Kulübün sağlık ekibi oyuncu yere yığılır yığılmaz müdahelede bulunmuş olsa da bütün çabalara rağmen genç yıldız kurtarılamadı.

Yıldız oyuncunun ani ölümü takım arkadaşlarını ve futbol camiasında şok etkisi yararttı. Real Santa Cruz teknik direktörü Adolfo Soria Galvarro üzücü olayı şöyle anlattı: "Her zamanki gibi antrenman yapıyordu ve sonra yere yığıldı. Onu hayata döndürmeye çalıştılar ama bir kliniğe götürülürken hayatını kaybetti."

4-002.jpg

Real Santa Cruz takımından yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun solunum durması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bolivya Futbol Federasyonu da dahil olmak üzere futbol camiası, oyuncunun ailesine başsağlığı mesajları yayınladılar.

2-003.jpg

Real Santa Cruz futbol kulübü geçen yıl Paraguay'ın Rubio Ñu takımından kendilerine katılan Beltrán'ı kaybetmenin yasını tutuyor. Genç oyuncu kariyerine Kolombiya'nın Atletico Nacional takımında başlamıştı. Beltrán Bolivya şampiyonasında Real Santa Cruz formasıyla 21 maçta bir gol atmıştı.

Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Costa, yaslı aileye başsağlığı dilediği mesajında hem kulübe hem de Beltrán'ın ailesine destek sözü verdi.

Federasyon, Beltrán'ın zamansız ölümünü hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

İlgili Haberler
Galatasaray'a var Fenerbahçe'ye yok. Eyy TFF Fenerbahçe Yunan takımı mı? Volkan Aliakar yazdı
Plajların kraliçesi geliyor. Görüntülerine inanamayacaksınız. Kathryn Plummer Eczacıbaşı'nda
Futbol Federasyonu Başkanı şike yapan hakemi açıkladı. Whatsapp konuşmaları paylaşıldı
Son Haberler
Siirt’te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi Gündem
Siirt’te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi
İrem Derici tatil için kesenin ağzını açtı. Balayı adasına ödediği para dudak uçuklattı Magazin
İrem Derici tatil için kesenin ağzını açtı. Balayı adasına ödediği para dudak uçuklattı
Kocasını okey masasında bir kadınla gören eş kocasına okkalı tokadı yapıştırdı 'Masadaki diğer kadınlar dondu kaldı' Yaşam
Kocasını okey masasında bir kadınla gören eş kocasına okkalı tokadı yapıştırdı 'Masadaki diğer kadınlar dondu kaldı'
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kutlama mesajı Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kutlama mesajı
Gaziantep’te otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü 2 yaralı Gündem
Gaziantep’te otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Marmara’nın sonunu getirecek karar Bilim
Marmara’nın sonunu getirecek karar
Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı Gündem
Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı