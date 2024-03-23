Futbol Federasyonu Başkanı şike yapan hakemi açıkladı. Whatsapp konuşmaları paylaşıldı

Eski FIFA hakemi Fernando Chappel'in Peru futbolunda şike olduğunu açıklamasının ardından, Peru Futbol Federasyonu (FPF) başkanı Agustín Lozano ve Futbol Federasyonu Ulusal Komisyonu başkanı Carmen Retuerto gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

Hakemler Birliği (Conar) 2021 ile 2022 yılları arasında şike vakaları olduğunu doğrularken hiçbirinin Lig 1'de yaşanmadığını yükselme turnuvalarında olduklarını belirtti.

Lozano, Peru TV'ye yaptığı yorumda "Komisyon olarak biz, şikeye karışan hiçbir hakemden şikayet almadık. Hiçbir zaman 1.Lig'de şike olduğuna dair güvence verebilirim" dedi.

Şikeye karıştığı için ömür boyu ceza alan hakemin ise Miguel Santivañez olduğu Carmen Retuerto tarafından onaylandı.

Tahkim Komisyonu başkanı olaya dair yaptığı açıklamada "Tüm WhatsApp konuşmaları kamuya açıklandı. Bu şikayet geldiğinde, soruşturmayı yürütmekten sorumlu olan FPF Etik Komisyonu'na aktarıldı" ifadelerini kullandı.