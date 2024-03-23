Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a flaş sözler: İçinde bir çocuk var

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara bir yorum da ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’dan geldi.

"CAMİANIN ONU İKNA ETMESİ LAZIM"

Ali Koç’un başkanlığı bırakma kararına değinen Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Camianın onu ikna etmesi lazım. Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum. Hikayesinin bitmediğini düşünüyorum" dedi.

"İÇİNDE BİR ÇOCUK VAR"

Ali Koç’un Fenerbahçe’yi ligden çekme ihtimalini de değerlendiren Acun Ilıcalı, "İçinde bir çocuk var. Çocuğu kızdırırsan ne olur, topunu alır gider" ifadelerini kullandı.