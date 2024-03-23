Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a flaş sözler: İçinde bir çocuk var

Fatih Saboviç
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'a flaş sözler: İçinde bir çocuk var
Fanatik Fenerbahçeli olan Acun Ilıcalı Ali Koç hakkında sürpriz sözler ifade etti.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara bir yorum da ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’dan geldi.

acun-ilicali-ali-koc.jpg

"CAMİANIN ONU İKNA ETMESİ LAZIM"

Ali Koç’un başkanlığı bırakma kararına değinen Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Camianın onu ikna etmesi lazım. Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum. Hikayesinin bitmediğini düşünüyorum" dedi.

1044518803-0-0-1200-678-1920x0-80-0-0-cf4d0943c74578acdf77aad7a0a29e63.jpg

"İÇİNDE BİR ÇOCUK VAR"

Ali Koç’un Fenerbahçe’yi ligden çekme ihtimalini de değerlendiren Acun Ilıcalı, "İçinde bir çocuk var. Çocuğu kızdırırsan ne olur, topunu alır gider" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta sakatlık. Maça devam edemedi
Milli takım Dünya Şampiyonası'ndan elendi
Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan çıkarılmasında oyun içinden oyun çıktı. Gürel Yurttaş yazdı
Galatasaray'a var Fenerbahçe'ye yok. Eyy TFF Fenerbahçe Yunan takımı mı? Volkan Aliakar yazdı
Plajların kraliçesi geliyor. Görüntülerine inanamayacaksınız. Kathryn Plummer Eczacıbaşı'nda
Futbol Federasyonu Başkanı şike yapan hakemi açıkladı. Whatsapp konuşmaları paylaşıldı
Kolombiyalı yıldız oyuncu antrenmanda fenalaşarak öldü
Kolombiyalı yıldız oyuncu antrenmanda fenalaşarak öldü
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak
A Milli Takım'da şaşırtan istatistik
Fenerbahçe'den flaş karar. Büyükekşi şoke olacak
Son Haberler
Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu arasında öpüşme sahnesi itirafı. 'Gel benim yakışıklı sevgilim' Magazin
Türkan Şoray ve Ali Poyrazoğlu arasında öpüşme sahnesi itirafı. 'Gel benim yakışıklı sevgilim'
İmamoğlu açıkladı. Evsiz vatandaşlar için eski İETT otobüsleri bakımevine dönüştürüldü Gündem
İmamoğlu açıkladı. Evsiz vatandaşlar için eski İETT otobüsleri bakımevine dönüştürüldü
Kocaeli'de kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Kocaeli'de kaza: Otomobil sürücüsü yaralandı
Bu kişiler boşuna ehliyet kursuna kayıt yaptırmasın! Ehliyet alamayacaklar Ekonomi
Bu kişiler boşuna ehliyet kursuna kayıt yaptırmasın! Ehliyet alamayacaklar
Beşiktaş'ta sakatlık. Maça devam edemedi Spor
Beşiktaş'ta sakatlık. Maça devam edemedi
Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek Yemek Tarifleri
Bu kruvasan tarifi ile kokuyu alan komşular kapınızda bitecek
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a sıra dışı teklif. 'Onda birini versen de olur' Gündem
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a sıra dışı teklif. 'Onda birini versen de olur'