Komaya girdiği iddia edilen Kadirov ile ilgili yeni rapor. Ukrayna istihbaratı yayınladı

Ukrayna askeri istihbaratından yapılan açıklamada, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un birkaç gündür hastanede tedavi gördüğü ve durumunun ağır olduğu öne sürülmüştü.

Ukrayna istihbaratı, Çeçen lider Ramzan Kadirov hakkında dikkat çekici bir rapor yayınladı. Raporda Kadirov’un komaya girdiği ve böbreklerinde rahatsızlık olduğu belirtildi.

Kadirov, savaş sürecinde Putin’in en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Kadirov’un aceleyle Moskova’dan Çeçenistan’a götürüldüğü ve burada tedavi altına alındığı kaydedilirken hastalığının da sürekli nüksettiği açıklandı. Ukrayna istihbaratı sözcüsü Andrey Yusov, “Kadirov’un sağlık durumunun çok ağır olduğuna dair bilgi var. Birkaç gündür hastalığı nüksetmiş durumda ve durumu ağır” dedi.

Kadirov’un sağlık durumunun son aylarda kötüye gittiği iddia edildi.

Son aylarda Kadirov’un bazı sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, Kadirov’un hızla kilo aldığına ve yüzünün de şiştiğine vurgu yaptı. Mart ayında Kadirov’un hastalandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden doktorların tedavi ettiği de öne sürülmüştü.

DOKTORUNU ÖLDÜRTTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kadirov’un acımasız bir infaza imza attığı iddia edildi. Kadirov’un Mart’ta zehirlendiği ve ölümden döndüğü belirtiliyor.

Bu zehirlenmenin ardından Kadirov'un bu olaydan doktoru ve yardımcısı İlhan Süleymanov’u sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

Doktor, Ekim 2022'den itibaren hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu ve ardından çeşitli kaynaklara göre tüm görevlerinden alındı.

Aynı zamanda Süleymanov’un diri diri gömüldüğü de iddia edildi. Çeçen yetkililer ise Rus muhalif sitelerindeki iddialar hakkında yorum yapmadı.

Ancak sosyal medyada 11 aydır paylaşım yapmayan Süleymanov'un ülke dışına kaçmış olabileceği de ileri sürülüyor.

ANNESİNİ KURTARDI BAKAN OLDU

Kanser konusunda uzman alan Süleymanov, Kadirov'un annesinin tedavi ettikten sonra Sağlık Bakanı olduğu öğrenildi.

Süleymanov, Çeçen değil, Lezgin'di ve tıp alanında etkileyici bir profesyonel geçmişe sahipti. Aniden ortadan kaybolması dikkatleri çekiyor.