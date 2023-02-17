İşte Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off turunda karşılaşmalar oynanıyor.
Temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını ikinci tamamlayan ekiplerin karşı karşıya geldiği play-off maçlarında alınan sonuçlar
Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya): 0-4
Trabzonspor-Basel (İsviçre): 1-0
Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya): 0-0
Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika): 1-0
23.00 Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)
23.00 Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)
23.00 Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)