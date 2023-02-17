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İşte Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçlarının ilk maçları oynanıyor. İşte toplu sonuçlar...

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 00:11
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Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off turunda karşılaşmalar oynanıyor.

Temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını ikinci tamamlayan ekiplerin karşı karşıya geldiği play-off maçlarında alınan sonuçlar

Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya): 0-4

Trabzonspor-Basel (İsviçre): 1-0

Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya): 0-0

Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika): 1-0

23.00 Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)

23.00 Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)

23.00 Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)

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