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Arda Turan Akyazı'da

Trabzonspor-Basel maçında Arda Turan, tribündeki yerini aldı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 21:13
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Arda Turan Trabzonspor Basel maçını tribünden takip etti

Arda Turan Akyazı'da
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Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Arda Turan, Trabzonspor-Basel maçı için Medical Park Stadyumu'na gitti. 

Türk futbolu tek yürek olurken, ülkemizin dört bir yanından her takımın taraftarları, UEFA Konferans Ligi'nde Bordo-Mavililer'i desteklemek için Akyazı'daki yerini aldı. 

''İNŞALLAH BU GÜNLERİ UNUTMAYIP DAHA GÜZEL GÜNLERE YELKEN AÇARIZ''
Birlik ve beraberlik için zorlu mücadeleyi tribünden takip edecek olan tecrübeli futbol adamı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı etkiler yaratan deprem konusunda da açıklamalarda bulundu. 

Afet bölgesine destekleri esirgemeyeceklerini kaydeden Arda Turan, "Zor, çok sıkıntılı günler. Deprem bölgesine elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oradaki çocukların sporu futbolcu sevmesi için elimizden geleni yapacağız. Bizim ülkemizin insanı, birliği ve beraberliği çok güzel şekilde ortaya koyar. İnşallah bu günleri unutmayıp daha güzel günlere yelken açarız. Sadece bugün değil, bir sene sonra da deprem bölgesinde olacağız. Erden Timur'la da daha önce konuştuk. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. 

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