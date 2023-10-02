Kontestozu bitkisi kalp ağrıları ve kalp çarpıntısına böyle iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kalp ağrıları ve kalp çarpıntısına iyi geliyor kontestozu bitkisi dikkat çekti.

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kalp atım hızının dakikada 100’ün üzerinde olması durumuna taşikardi (kalp çarpıntısı) denir. Bu durum birkaç saniye kadar sürebileceği gibi saatlerce de sürebilir. Kalp bu şekilde hızlı hızlı attığında normalde atımlar arasında kanla dolan yeteri kadar kanla dolamaz. Bu durumda kalp, tüm vücuda yetecek oksijenizasyonu ve kanlanmayı sağlayamayabilir.

KONTESTOZU BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kınakına kabuğundan çay hazırlanarak içilir. Evde kullanımda 1 gr Kınakına kıyılarak demliğe konur ve üzerine yarım kg kaynar su ilave edilir. Çay gibi 15-20 dk. Demlendikten sonra süzülerek içilir. Kınakınanın fazla içildiğinde zehirlenmelere neden olduğu söylenir. Günde en fazla 3 g kınakına kabuğu veya tozundan çay tüketilir. Fazlası zararlıdır.

Not: Kınakınanın çayı dozajın aşılması halinde zehirleyebilir. Zaten genellikle tentürü veya natürel ilacı kullanılır. Daha çok sanayi bitkisi olarak tanınır. Hamilelikte doğum sancılarını tetikleyebildiği ve bebeklere zarar vermemesi için gebelerin kullanması tavsiye edilmez.