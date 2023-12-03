Konut satışlarındaki düşüş sektörü derinden etkiler!

Halkımız reel fiyat ile nominal fiyat arasındaki farkı bilmiyor.

Basitçe şöyle ifade edebiliriz.

Misal 1 yıl önce örneğin 5 milyon TL’ye aldığınız konutu, şayet enflasyon %100 ise bugün 10 milyon TL üzerinde bir nominal bedele satmalısınız ki reel olarak kazanç elde edin.

Aksi taktirde yani konut fiyatı bir yıl sonra 8 milyon TL olmuş ise, bu sizin konut yatırımından fayda sağladığınız anlamına gelmez.

Çünkü 5 milyon TL’den 8 milyon TL’ye çıkan bir nominal fiyat artışında siz kazanç elde ettiğinizi düşünürken aslında %100 enflasyonda varlık yani konutunuz satın alma gücü açısından 2 milyon TL değer kaybı yaşamıştır.

Yani konutun nominal fiyatı artıyor gibi görünürken, reel fiyatı düşmüştür.

Nitekim Türkiye’de epey bir zamandan sonra artık konut fiyatları enflasyonun altında artıyor, yani reel olarak düşüyor.

Erişebilirlik, yani mevcut fiyatlardan konut alabilme kabiliyetinin de iyice azaldığı göz önüne alınırsa konut satışlarındaki düşüş sürpriz değil.

TÜİK açıkladı,

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları %8,7 azaldı.

Ocak-Ekim dönemi itibariyle ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,3 azalış gerçekleşti.

Sarı siteler de düşüşü teyit ediyor.

Oluşturulan endekslerde konut satışlarındaki düşüş net şekilde görülüyor.

İşte bu durumda inşaat yapanlar için zor aylar geliyor.

Yaprak kıpırdamıyor.

Bu faizle konut almak isteyenler bir adım geri atıyor.

Taşeronlar ile işverenler arasında zaten para değil takas sistemi işliyor.

Görünen o ki,

İnşaat sektöründe ilerleyen zamanlarda batış hikayeleriyle karşılaşmaya başlayabiliriz.

Çok büyük inşaatları var,

Bir şey olmaz, demeyin.

Nakit döngüsü bir kez aksadı mı, çorap söküğü gibi gelir arkası.

Konut satılmazsa işte inşaat sektörü için de efektif bir nakit yönetimi sağlanamaz.

Kısacası,

Konut satışlarındaki olumsuz tablo,

İnşaat sektörü üzerindeki riski artırmaktadır.