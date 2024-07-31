Konyaspor'da 1'e 10 veren Özkanbank'ı hatılayan var mı

Geçtiğimiz sezon düşmekten kılpayı kurtulan, daha doğrusu Trabzonspor’un Ankaragücü’nü mağlup etmesi sonucunda lige tutunan Konyaspor, yeni sezon için yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih ediyor…

Sezon başı ve ara transferlerden istediğini alamayan yeşil-beyazlılar, her ne kadar ince eleyip sık dokusalar da, transferlerde mutlaka bir yanılma payı olabiliyor…

Dolayısıyla, Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının doğru bir yol takip ettiklerini düşünüyorum…

Konyaspor’un hazırlık maçlarındaki sonucuna bakılarak, yeni transferlere belli ki bir tepki var…

Bu da normaldir…

Taraftar, takımının mağlup olmasını istemez…

Ama, futbolun özünde bu var…

Hazırlık maçı olsa da, insanlar kaybetmeyi istemiyorlar…

Bir örnek vermek gerekirse; Ahmet Öksüz’ün başkan, Özkan Sümer’in de teknik direktör olduğu dönemde, sezon başı hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Konyaspor Antalyaspor’a 10-1 yenilmiş, ertesi günü gazetelerin spor sayfalarının manşetleri “Özkanbank 1’e 10 veriyor” diye atılmıştı…

Sonra mı?

Konyaspor o sezonu şampiyon olarak tamamlamış ve tarihinde ilk defa bugünün süper ligine yükselmişti.

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Günümüze geldiğimiz de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren yeşil-beyazlılar, burada oynadıkları 3 maçta da galibiyet alamayınca, taraftarlar biraz tedirgin olmuşlar…

Haklı olabilirler…

Hazırlık maçları ile lig çok farklı olur…

Ama, şunu da unutmamak lazım; oynanan futbol, oyuncuların performansı, bireysel özellikleri en azından bir fikir verir…

Sonuç çok önemli değil, ama oynanan oyun, futbolcuların performansı önemlidir…

Burada eleştirinin büyük bölümü yeni transferlere yapılmış…

Bence sabretmek lazım…

İşler kötü giderse, transfer edilen oyuncular bekleneni veremezse, kabahat onların mı yoksa kendilerini transfer eden teknik adam ya da yöneticilerin mi?

Bunu iyi ayırt etmek lazım.

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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, bir tarafta mali sıkıntı ile uğraşırken, diğer taraftan da transferlerde hata yapmamak için kılı kırk yarıyordur…

Yukarıda da belirttiğim gibi, mutlaka bir hata payı olacaktır…

Özetlersem; kabul edelim ki, transfer yapmak, takviye yapmak, takımı güçlendirmek olmazsa olmaz bir zaruret…

Geçen sezonki trajediyi görmek istemiyorsak veya kabuslarla uyanmak istemiyorsak, bunun yolu iyi oyuncu transferlerinden geçiyor…

İyi oyuncu transferinin yolu da paradan geçiyor…

Bu anlamda da Ömer Korkmaz ve arkadaşlarına haksızlık yapılmamalı.

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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz yarın yapacağı basın toplantısında, sanırım bu konulara bir açıklık getirecek, en azından taraftarların gazını alacaktır.