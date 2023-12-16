Konyaspor’da kimse mutlu değil, kimse de Konyaspor’dan mutlu değil! Recep Çınar yazdı

Gerçekten de başlıktaki gibi…

İki taraf da mutlu değil…

Yeni yönetimle birlikte bir sinerji yakalayan oyuncuların, son oynanan Sivasspor maçındaki performanslarının yerlerde sürünmesi, Samsunspor maçı öncesinde camiayı kara kara düşündürmeye başladı…

Tabii ki bunun belli sebepleri olabilir…

Mesela Teknik Direktör Hakan Keleş’in yetersizliği olabilir mi?

Bana göre olabilir…

Oyuncuların ve kendilerinin performansından memnun olmayabilirler!

Sivasspor maçındaki Hakan Keleş’i umutsuz gördüm…

Sonraki açıklamalarında kendini ele verdi…

Hakan Keleş’in “ruh” halinin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum…

Samsunspor maçının skoru, Hakan Keleş’in Konyaspor’daki durumunu netleştirir!

Yazın bunu bir tarafa…

Kendi performansının düşmesi bir tarafa, oyuncuların performansının düşmesi ve bunun oyuna yansıması büyük sıkıntı…

Son Sivasspor maçında oyuncular, 60’dan 70’den sonra ayakta kalacak durumda değillerdi…

İkili mücadelelerde kaybeden, yere düşünce ayağa kalkamayan, rakibe baskı kuramayan, geriye düşmesine rağmen rakip kaleye yüklemeyen bu oyuncu grubu mu sıkıntılı yoksa onların bu eksiklerini tamamlamayan Hakan Keleş ve ekibi mi?

Yönetim bir sinerji getirdi mi?

Getirdi…

Oyuncular tam olmasa da paralarını aldılar mı?

Aldılar…

Fatih Özgökçen psikolojisini üzerlerinden attılar mı?

Attılar…

Peki eksik olan ne?

Bana göre eksik olan Hakan Keleş’in yetersizliği…

Ömer Korkmaz, takımdaki bu ani düşüşü başka yerlerde aramasın…

Adres belli.

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KARTAL’IN EN KÖTÜ DÖNEMİ

Kim ne derse desin kafam basmaz…

Hilmi Kulluk’tan ve bıraktığı mirasın tüketilmesinden sonra Konyaspor’un iki yakası bir araya gelmedi…

Şehrin dünyaya açılan penceresi Konyaspor, egolu, kibirli ve burnundan kıl almaz tavırlı Fatih Özgökçen ile tarihinin en kötü dönemini yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor…

Dua edelim ki, takım bu lige tutunsun, ama zor!

Şeytanın avukatlığını yapmıyor, gerçekleri söylüyorum…

Konyaspor, Hilmi Kulluk’un bıraktığı miras dönemi hariç, en kötü ilk yarı dönemini yaşıyor…

Geride kalan 15 haftada 14 puan toplayabilen yeşil-beyazlıları, çok zor 4 hafta bekliyor…

Samsunspor, Fenerbahçeve Galatasaray’la dışarıda oynayacak olan Konyaspor, içerideki tek maçında da ilk yarının flaş takımı Kayserispor’la karşı karşıya gelecek…

Hakan Keleş’in söylediği gibi, Konyaspor’u zor bir fikstür bekliyor…

Konyaspor tarihinin en kötü ilk yarısını geçiriyor…

Yeşil-beyazlılar, 15 maçta topladıkları 14 puanla ve averajla düşme hattının bir basamak üstünde yer alıyorlar…

ALTYAPI DA NELER OLUYOR?

Doğruyu söylemek gerekirse, Konyaspor “deve” gibi, hiçbir tarafı “doğru” değil…

Yukarısı ne kadar sıkıntılıysa, alt tarafın da oradan kalır bir tarafı yok…

Altyapıda yaşanan sadece skandal bir konuyu paylaşmak istiyorum, Konya’yı ve Konyaspor’u yönetenlerle…

Mevzu şu:

Kayacık tesislerinde yaşanan bir olay…

Skandal olay ne mi?

Sporcu sağlığı ve altyapının başıboş bırakılması!

Kayacık tesislerinde yatılı kalan U17 takımının iki sporcusu…

AKD ile EÇ isimli altyapı oyuncuları…

Gecenin bir yarısı, yanlarına kız arkadaşlarını da alarak bir arkadaşlarının evine giderler…

Diyeceksiniz ki, ne var bunda?

Sabır…

Taze bedenlerine doldururlar alkolü ve alkol komasına girerler…

Apar-topar bu çocukları şehir hastanesine gönderirler ve mideleri yıkanarak, ölümün eşiğinden dönerler…

İyi mi?

Sonra ne mi olur?

Ertesi günü Belediyede resmi, Konyaspor’da gayri resmi olarak altyapı sorumluluğu yapan Mustafa İnce ile sporcu ailelerine kendisini “ben Çakalım” diye tanıtan ya da gözdağı veren, sözde Gençlik Gelişim Sorumlusu Hakan Ünal, bu iki sporcunun kulüple ilişiğini keserek, memleketlerini paketlerler…

Soru şu: şehir merkezine 20-25 kilometre uzaklıkta olan Kayacık tesislerinden elini-kolunu sallayarak çıkan 17 yaşındaki çocuklar mı suçlu, yoksa bu çocukları denetlemeyen, arkalarını aramayan sorumsuz sorumlular mı?

Özetlersem; Konyaspor altyapısında iyi işler olmuyor ve altyapıyla ilgili paylaşacağım bir kamyon dolusu mide bulandırıcı bilgiler var elimde…

Zaman, Konyaspor’u bu ligde tutma zamanı…

Konyaspor bu ligde tutunamaz da bir alt lige giderse, ne basketbol, ne alt yapı, ne 1922 hepsi ziyan olur.