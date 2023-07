Konyaspor'da transferden alınan yüzdeleri açıkladı. Kulekaya neler söylemiş neler

Aslına bakarsanız ben de sıkıldım…

Konyaspor’daki sıkıntıları, yaşanan olumsuzlukları, başkan efendinin sorumsuzluğu vesaire…

Kulüpte o kadar sorunlar yumağı varken, futbolcuların, personelin, parası verilmezken, geçen sezonun son Beşiktaş maçının 60’şar bin TL’lik primleri yatırılmazken, kulübe yağmur gibi cezalar gelirken, Fatih Özgökçen’in tatile çıkması da masaya yatırılmalı, ama adamın özel hayatı, kimsenin karışmaya hakkı yok!

Köy yanarken, saçını tarama hikayesi gibi, kulüp başkanının tatile çıkması.

SESSİZ KALMAMAK LAZIM

Düne kadar bana “şeytanın avukatlığını yapıyorsun” diyenler, bugün “hakkını helal et” diyorlarsa ve benimle aynı şeyleri düşünüyorlarsa, demek ki, Konyaspor’daki yangını görmüşler…

Bu da bir şey…

Bazı arkadaşlar ise hala bıraktığım yerde duruyorlar…

Yazıyorum buraya, onlar da gelecekler yanıma, “sen haklıymışsın” diyecekler, ama iş işten geçecek, olan Konyaspor’a olacak!

Bundan adım gibi eminim…

Geçtiğimiz hafta içerisinde Konyaspor’un isminin geçtiği her yerde başkan efendinin “mal bulmuş mağribi gibi” kulübün başına getirdiği, daha sonra da yaka paça gönderdiği İrfan Kulekaya’nın sosyal medyadaki konuşmaları gündeme bomba gibi düştü…

Kulekaya neler söylemiş neler!

Kulüpteki 5’li çeteden tutun, transferlerin nasıl yapıldığına kadar, hedefi 12’den vuran oklar fırlatmış oturduğu yerden…

Doğrudur ya da yanlıştır, ama kulüp başkanı ya da Kulekaya’nın hedefindeki insanlar çıkıp bir kelam etmediler, etmedikleri gibi de susmaya da devam ediyorlar…

“Sükut ikrardan gelir” diyorlarsa da, bunun anlamı “kabul etmek” demektir!

Öyle değil mi?

İRFAN KULEKAYA’DAN BOMBALAR

Konyaspor’un eski scoutu İrfan Kulekaya neler söylemiş bakalım mı?

*Transfer döneminin bitmesine dört gün kaldı, transfer gelmedi, Keita Balde 2’den 3 milyona çıkardı maaş isteğini, Diouf’un geleceğini biliyordum, yoksa Uche’yi aldırmazdım. Aynı zamanda ilhan Palut Endri Çekici’yi de istememişti.

*Başkanla ben hemfikirdik, İlhan Palut’a da söyledik, Amilton’u oynatma, Mehmet Büyüksayar’ı oynat diye. Palut bizi dinlemedi, hemen sonraki maça gitti, Amilton’u ilk 11’de başlattı.

*Endri Çekiciye İspanya’dan 1 milyon Euro teklif geldi sattırmadılar. 3 milyon Euro istediler. Michalak’a 3,5 milyon Euro teklif geldi, onu da sattırmadılar.

*Başkan beni göndermekle hata yaptı. Her yönetici bir futbolcu ile görüştü, “bir kişi seçip görüşsün oyuncularla” dedim, kötü adam ben oldum. Başkan ile şu an görüşmüyoruz, aramız bozuk.

*Calvo benim önüme geldiği zaman, araştırdık ettik, menajerini başkanla görüştürdüm, menajeri “futbolcuya 700 bin olmazsa işi bozarım” dedi. Calvo’da 550’ye tav olduğunu söyledi, başkan 500’e gelir misin dedi geldi.

*Brono Paz 400, Paviçic 600, Muriç ise 900 bin euroya geldiler.

*Yerli transferlerin hepsini yönetim yaptı.

*Konyaspor’un borcu 800-830 milyon TL.

*İrfancan Eğribayat için 1 milyon TL istediler, başkan transfere onay vermedi. Erten Ersu çıktığı maçlarda gol yemedi gönderdiler. Kaleci Erhan Erentürk transferinde Avukat Ercan diye birisi rica etti, araya girdi, Erhan Erentürk’ü transfer ettiler.

*Abdulkerim durmak istemedi, yoksa 5 milyon’a da satabilirdik..

*Adnan Erkan transferlerde yüzde yüz prim alıyordu, ben sadece yüzde yirmi prim aldım.

*Muhammet Demir’e 11,5 milyon TL para verdi bu yönetim..

*Metehan Mert adlı oyuncunun menajeri beni arayıp tehdit etti, ben her seferinde olumsuz rapor vermeme rağmen istifa ettikten sonra beş milyon TL ödeyip oyuncuyu transfer ettiler.

İrfan Kulekaya’nın söyledikleri hakkında yorumu sizlere bırakıyorum…

Sadece şunu söyleyebilirim; kulüp başkanı Fatih Özgökçen’in en büyük pişmanlıklarından birisi İrfan Kulekaya, diğeri de CEO Mustafa Göksu’dur.

GENEL KURULA KARŞIYIM

Deveye sormuşlar ya, o hesap…

Konyaspor’un doğru bir tarafı yok…

Bazı arkadaşlar “olağanüstü genel kurul” filan diyorlar…

Ben ise tam tersini söylüyorum; ortada bir cenaze varsa, bu cenazeyi ailenin kendisi kaldırmalı…

Türkçesi şu; kulübü enkaz haline kim getirmişse, enkazı da onlar kaldırmalıdır…

Bu kadar basit…

Şu da olabilir…

Güven tazeleme ve yeni yüzler, hem vicdanlı hem de cüzdanlı kişilerle yönetimi güçlendirme adına böyle bir adım atılabilir…

Aksi taktirde “hadi bana eyvallah” olmaz, olmamalı…

NOT: Konyaspor Başkanı, Erzurum kampına götüreceği gazetecilerin masraflarını kulübe mi fatura edecek yoksa cebinden mi karşılayacak? Cebinden ya da ceplerinden karşılayacaklarsa helal olsun, kulüpten karşılayacaklarsa da zehir zıkkım olsun!