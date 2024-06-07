Konyaspor'un başına gelenleri tek tek açıkladı

Konyaspor’un başına gelen, dahası “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Fatih Özgökçen ve yönetiminin bıraktığı “enkaz” yeşil beyazlı kulübü sadece ekonomik olarak değil, sportif olarak da küçültmeye “mecbur” bırakıyor!

İşte bunun en son örneklerinden birisi de basketbol branşı…

TBL’de son hafta evinde Ankaragücü’ne mağlup olarak küme düşen Konyaspor Basketbol, ekonomik travmalar nedeniyle parkelerden çekiliyor…

Konyaspor tarihinin efsane olmuş, bugün bile mumla aranan başkanlarından Hilmi Kulluk döneminde Selçuklu Basketbol takımını devralan ve yıllar sonra parkelere dönen Konyaspor Basketbol, Fatih Özgökçen döneminde eline kelepçe, ayağına pranga vurulmuş ve kader de ağlarını örmeye, işte o zaman başlamıştı…

Geçen sezon başında ise bir süre basketbolun geleceği netleşmemişti…

Kamuoyunda Trabzonspor’a satılacağı konusu gündemi oldukça meşgul etmiş, ancak “Atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmiş”, dolayısıyla da Fatih Özgökçen’in “Spor kulübü olarak hem basketbolda hem de futbolda en üst ligde oynayan 4 kulüpten biriyiz” sözleri de böylece tarihe karışmış oluyor…

Fatih Özgökçen yönetimi, nihayetinde birçok takım transferi bitirmişken basketbolda düşük bir bütçeyle ‘yola devam’ kararı verdi…

Ancak, futbolda olduğu gibi basketbolda da “çöp” transferler, kendisinden bir türlü vazgeçilemeyen 80 yaşındaki menajer ve buna benzer düşük seviyeli insanlarla yola çıkılması, sonun başlangıcı oldu…

Sezona iyi başlayan, ancak sezon içinde diğer takımların aksine iyi transfer hamleleri yapamayan ve koçların ya da menajerlerin yanlış tercihleri ile Konyaspor bir alt lige düştü…

Yanlış spor akıllarının “kanser” gibi sardığı Konyaspor, futbolda olduğu gibi, basketbolda da “enkaz” haline getirildi…

Konyaspor sadece futbolda değil, diğer branşlarda da küçülmeye gidiyor…

Sebep?

Ekonomik…

Bir sürü reklam gelirleri, oyuncu bonservisleri, sponsorlar, en önemlisi de Tatlıcak Tesislerinin on paraya satılması ve buna kimsenin itiraz etmemesi Konyaspor kulübünü bilinmez bir yola soktu…

Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz’da basketbol branşının geleceği doğrultusunda bir açıklama yaparak, “Önümüzdeki birkaç yıl Konyaspor Kulübü, basketbolda bulunmayacak” diyerek, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

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Basketbolu devre dışı bırakan Konyaspor’da gözler, pilot takım 1922 Konyaspor’a çevrildi…

Geçen sezon Hilmi Kulluk ve arkadaşlarının ekonomik olarak önemli bir destek verdiği, bu desteğin sonucunda da 3. Lige tutunan 1922 Konyaspor’un da ekonomik nedenlerden dolayı küçüleceği, dahası elden çıkarılacağı konuşuluyor…

Ben söylemiyorum…

Konu komşu söylüyor…

Ben de onların yalancısıyım…

İkinci ligde mücadele ederken de, satışa çıkarılan pilot takım 1922 Konyaspor’un akıbeti, büyük ihtimalle yapılması düşünülen “Olağanüstü Genel Kurul”dan sonra belli olacak…

Elde mi tutulacak, elden mi çıkarılacak?

Yönetenler, 1922 Konyaspor’u bırakın elden çıkarmayı, tam aksine bir üst lige, daha da ötesi “1. Lige nasıl çıkarırız” diyerek, kafalarını 1922 Konyaspor’a yormalılar…

Niye mi?

Yarınlarının ne olacağını kimse bilmiyor…

Çünkü, Konyaspor mevcut haliyle, karanlıkta ve buz üstünde koşuyor!

Meramımı anlayan anlamıştır.