Konyaspor'un gerçek borcu kalp krizi geçirtecek cinsten! Recep Çınar 'Kimseyi kandırmayın' diyerek açıkladı

Recep Çınar

Kimse kusura bakmasın, Konyaspor başkanı ve yönetimi, son yaptıkları açıklama ile hedef şaşırtma planını işleme koydular…

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konyaspor’un 20 milyon Euro olduğu paylaşıldı…

Kulübün borcu 20 milyon Euronun çok çok üstünde!

Bu yapılan “cambaza bak cambaza” taktiğinden başka bir şey değil… Bu düpedüz Konyaspor kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamanın ötesinde, dahası da insanların aklıyla alay etmektir…

Kimse kimseyi kandırmasın…

Fatih Özgökçen ve arkadaşlarının yaptığı uzun vadeli borçlar da dahil olmak üzere Konyaspor kulübünün 1 milyar liranın üzerinde borcu var.

ALİ CENGİZ OYUNU VAR

Fatih Özgökçen’in ve arkadaşlarının, ‘borç 20 milyon euro’ açıklaması kesinlikle inandırıcı değil…

Burada bir Ali Cengiz oyunu var…

Kulübü devraldıklarında borcun 31 milyon euro olduğunu, kendilerinin ise bu rakamı 20 milyon euroya indirdiklerini söylüyorlar…

Ben yemedim…

Konyaspor’un borcu kesinlikle 20 milyon euro değil, 31-32 milyondan aşağıda değildir…

Fatih Özgökçen yönetime geldiğinde euora 10 TL’ydi…

Hilmi Kulluk yönetiminden 242 milyon TL ile aldılar kulübü…

Fatih Özgökçen de bunu defalarca açıkladı…

Gelecek borçlarla 306 milyon TL ile devraldılar…

Bu 306 milyon TL’nin içerisinde, günü gelmemiş 2-3 yıl sonrasını kapsayan borçlar da vardı…

Fatih Özgökçen günü gelmemiş borçları da kapsayan bir açıklama yapmış olsaydı, Konyaspor’un gerçek borcu ortaya çıkardı…

Tekrar söylüyorum; Konyaspor’un borcu 1 milyarın üzerinde…

Tatlıcak Tesisleri satılmasaydı, bugünkü değeri 1 milyarın üzerinde olurdu…

Konyaspor’un bu kadar derdi de olmazdı…

Konyaspor kulübüne atılan en büyük kazık “Tatlıcak Tesisleri”nin elden çıkarılması ve o paranın da çöp futbolculara ödenmesiydi.

GÜNCEL BORÇ AÇIKLANDI

Fatih Özgökçen ve arkadaşları güncel borcu açıkladılar…

Oysa yönetime geldiklerinde Hilmi Kulluk’un açıkladığı mevcut borcu kabul etmemiş, vadesi gelmeyen borçları da dahil ederek ‘300 milyonun üzerinde borçla kulübü devraldık’ demişti…

Ancak şimdi durumlar değişti…

Özgökçen, 15 ay vadeyle çerez parası fiyatına sattığı arsa ile Hilmi Kulluk’un mirası futbolculardan da elde ettiği milyon Eurolara rağmen “mevcut borcu” açıkladı...

Ama gel gelelim görevde kaldığı süre içinde 40’ın üzerinde yaptığı transferin 4-5 seneye yayılan uzun vadeli borçları açıklama metnine koymadı…

Neden?

Bir de sezon sonuna kadar ne kadar borçlanacak bu kulüp?

Yeni gelecek yönetim kesinlikle ara transferde en az 5-6 oyuncu transfer edecek...

Bunların da bir maliyeti olacak…

Sezon sonuna kadar yapılacak harcamalar da cabası...

Borç eksilmeyecek, aksine artacak…

Örneğin davalık futbolcu dosyaları var…

Uche lkpeazu, Mpoku ve Pavicic gibi…

Bunlar da kulübe yüklü rakamla gelecek…

Mpoku davayı kazandı, kulübe maliyeti 621 bin Euro…

Yani 19-20 milyon TL…

Tekrar söylüyorum; kendilerinin yaptığı uzun vadeli borçlar da dahil Konyaspor’un borcu 1 milyarın üzerindedir.

KULÜP İPOTEK ALTINDA

Konyaspor kulübünün geleceği Fatih Özgökçen tarafından “ipotek” altına alındı…

Bunun lamı cimi yok…

Önümüzdeki günlerde yapılacak olağanüstü genel kurulda, göreve gelecek yeni yönetim kendi içlerinden seçilirse, büyük bir ihtimalle de Adem Bulut’u işaret ediyorlar, Konyaspor’un borcu 20 milyon Euro olarak ibra edilecek…

Ama başka bir yönetim göreve gelmiş olsaydı, halının altındaki pislikler ortaya çıkacak, kulübün gerçek borcu hakkında bilgi sahibi olacak ve en acısı da, nasıl ayakta uyuduğumuzu görmüş olacaktık…

Daha önceki yazılarımda da ifade ettiğim gibi, dışarıdan bir başkan değil, kendi içlerinden bir başkan seçecekler ve Konyaspor’daki pislikleri halının altına süpürmeye devam edecekler…

Bunu da Adem Bulut’u kullanarak yapacaklar…

Adem Bulut mu?

Konyaspor’u jet hızıyla düşüren başkan olarak tarihe geçecek...

İnşallah yanılırım…

Ne var ki, Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belli olurmuş ya, işte o hesap.