Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Korkmaz'ın ilk yapması gereken işi açıkladı. Recep Çınar yazdı

Trabzonspor maçında ateşlemişlerdi fitili…

Kasımpaşa maçında da “biz bitti demeden bitmez” mesajı verdiler, kendilerine tepeden bakan, aldatan ve asla içlerine sindiremedikleri Fatih Özgökçen’e…

Doğaldı, çünkü ayaklarındaki pranganın zincirleri kırılmıştı…

Ne zaman mı?

Karagümrük maçının hemen ardından…

Yani 5 Kasım 2023 Pazar günü…

Fatih Özgökçen kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu toplantıda 20 Kasım 2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Kamuoyuna duyurulur” dediği an, Konyaspor camiasının, yani topçusu popçusu, taraftarı seyircisi, hemen hemen Konya’nın tamamının yüzüne kan, ayaklarına can geldi…

Sonrası malum…

Kendisinin yaptığı 450 üyenin alkışları ile “davet etmeselerdi ne işim vardı” dediği Konyaspor’a ve yeni Başkan Ömer Korkmaz’a bir “enkaz” bırakarak çıktı gitti…

Gitti de ne oldu?

Oyuncular ilk mesajı Trabzonspor deplasmanında ortaya koydukları şahsiyetli, onurlu ve karakterli futbolları ile vermiş oldular…

Sonrasında ise Kasımpaşa’yı, hem de ilk yarının en sivri takımını 2-0’la geçerek, Konyaspor’daki “kahır” günlerinin sona erdiği müjdesini verdiler…

Eğriye eğri, doğruya doğru, Ömer Korkmaz ismi oyuncuları olduğu kadar, camiayı da heyecanlandırdı…

Bu bir gerçek…

Ancak, Ömer Korkmaz’a da düşen önemli görevler var…

Öncelikle “ateşten gömlek giydik” ya da “enkaz devraldık” gibi söylemleri diline dolamayacak…

Fakirlik edebiyatı yapmayacak, çünkü alıcı bulamaz!

Çünkü, Konyaspor’un “ateşten gömlek” olduğunu da, “enkaz” olduğunu da kendisi çok iyi biliyor ve bunları bilerek, isteyerek, kimsenin de zorlamasıyla bu göreve gelmedi ya da getirilmedi…

Konyaspor’un büyük bir borç yükünün altında olduğunu, Ömer Korkmaz’ın daha önce birlikte çalıştığı eski başkan ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Şan, genel kurul salonunda delegelerle paylaştı…

Futbolculara ve camiaya karşı verdiği güzel mesajlara, bu tür söylemlerle limon sıkmasın…

Konyaspor’da herkes neyin ne olduğunu biliyor…

Futbolcular da dahil…

Sezon başından bu yana kafaları karışık olan oyuncu grubu, Ömer Korkmaz olarak sana inanıyorsa, sana güveniyorsa ve seninle birlikte beyaz bir sayfa açıyorsa, ne onları ne de camiayı hayal kırıklığına uğratmamalısın…

Ve bence halıyı kaldırmalısın…

Kimse, özellikle de Fatih Özgökçen sana “Britüs” muamelesi yapamaz…

Özgökçen, “sende mi Ömer” diyemez!

Onun için rahat olmalısın.

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Bundan sonra sıkıntılı bir süreç olsa da, hüzünlü ve kaoslu günleri biraz olsun telafi ederek geleceğe yeni umutlarla yürüme açısından dahası 2,5 milyonluk Konyalıya teselli olması için çok kritik birkaç hamlesi kaldı Ömer Korkmaz ve ekibinin…

Nasıl mı?

Daha önce de yazdım, bir defa yazmamda da bir beis yok…

Ömer Korkmaz’ın Konyaspor’u her şeye bu cendereden çıkaracak reçetesi şu olmalı:

Öncelikle oyuncuların güvenini kazanmak için, akitlerini yerine getirmek, Mayıs ayında sözleşmesi biten oyuncularla da masaya oturmak ve sözleşmelerini uzatmak…

Ömer Korkmaz’ın devre arasında yapacağı en önemli transfer, içerdeki oyuncularla el sıkışmak olacak…

Benim futbol aklım bunu söyler…

Başkan Ömer Korkmaz olarak, oyunculara karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmeli, yapacağı hamlelerle de, oyuncular üzerinde bir sinerji oluşturmalı…

Konyaspor’un yeni başkanı, sadece futbolcuların özgüvenlerini kazanmasını değil, onların “onur” ve “gurur”larını da onarmanın çabasını göstermeli…

Çünkü, futbolla alakası olmayan, futbolcu psiklojisini bilmeyen birisi tarafından çok yıprandılar, çok yıpratıldılar!

Oyuncuların paradan öte ihtiyaçlarından birisi de bu!

Bunlardan bir tanesi bile eksik kalırsa, yukarıdakilerle makas öyle açılır ki, kapatmaya hiç kimsenin gücü yetmez…

Akitleri yerine getirmek, sözleşmelerini uzatmak, takıma takviyeler yapmak, bütün bunlara kimsenin itirazı olmaz, ama oyuncuların “onur” ve “gurur” savaşlarını unutmamak şartıyla…

Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının yapacağı ilk iş bu olmalı.