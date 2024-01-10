Konyaspor'un yıldızları Fenerbahçe maçında yok. Önemli eksikler

As kadrosundaki pek çok oyuncu sakatlıklar, kart cezaları ve kadro dışı kararları nedeniyle İstanbul'daki Fenerbahçe karşılaşmasına çıkamayacak olan Konyaspor'da pek çok eksik var.

Takımın bu sezon 17 maçta kalesini koruyan kaleci Paul Bernardoni ve 8 golle en skorer ismi olan forvet Sokol Cikalleshi kadro dışı bırakılmıştı.

Bu iki yıldızla ilgili yönetim tarafından verilen kararlar, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde de iptal edilmedi ve geçerliliğini korumaya devam edecek.

Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Muhammet Demir ile Afrika Uluslar Kupası'na giden Bruno Paz'la birlikte, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Francisco Calvo da bu akşam Kadıköy'de görev yapamayacak.