Konyaspor’da taraftarlar ayağa kalktı!

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor’da taraftarlar ayağa kalktı!
Konyaspor’lu taraftarlar ve eski yöneticiler, yeşil-beyazlı ekibin, özellikle son iki maçta 10 gol yemesinin yanı sıra, takımdaki psikolojik çöküşünün en büyük sebebinin eski başkan Fatih Özğökçen olduğunun altını çizdiler.

Konyaspor’da sportif başarısızlığın yanında mali krizin de iyiden iyiye gün yüzüne çıkması nedeniyle, taraftarlar son derece huzursuz ve takımın geleceğinden endişeliler. Özellikle Fatih Özgökçen döneminde Konyaspor kulübünde yaşanılan olumsuzluklar, hem eski yöneticilerin hem de taraftarların tepkilerine neden oldu.

Kendi sosyal medyalarında yaptıkları paylaşımlar ile Konyaspor’un ekonomik ve sportif anlamda bir bilinmeze doğru hızla ilerlediğini belirten eski yöneticiler ve taraftarlar, “kulübe ait olan tesisleri satarak borç ödeyen ve buna rağmen kulübü borç batağına sokan Fatih Özgökçen’e bütün bu olumsuzlukların hesabı sorulmalıdır” dediler.

Konyaspor’un performans olarak da, ekonomik olarak da iyi durumda olmadığını, özellikle de son oynanan iki maçta dünyaya rezil olduklarını bildiren eski yöneticiler ve taraftarlar, “Makul şartlarda kulüp borçlanabilir ve doğaldır, ama kulübün herhangi bir mal varlığını satamazsınız. Fatih Özgökçen başkanlık yaptığı dönemde kulübe kalıcı gelir olarak hiçbir şey getirmedi, getirmediği gibi de elden çıkardı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir yığın borç bırakarak Konyaspor kulübünün geleceğine de ipotek koydu. Dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı da zor durumda bırakan Fatih Özgökçen ve arkadaşlarından Konyaspor tarihi mutlaka hesap soracaktır. Ayrıca sormalıdır da. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalıdır” şeklinde konuştular.

HİLMİ KULLUK’UN TIRNAĞI BİLE OLAMADINIZ
Konyaspor’un geldiği noktanın hiçte hiç acıcı olmadığını. Özellikle Hilmi Kulluk döneminin mumla arandığını ifade eden taraftarlar, “Konyaspor Hilmi Kulluk döneminde kurumsal olarak Türkiye’nin en önde gelen kulüplerinden birisiydi, şimdi o kulüp batıyor. Konyaspor’un durumu sanıldığından daha da vahim ve daha da kötü. Titanik gibi batıyoruz, ne can simidi var, ne filika. Kulübün içiresinde çalışanlarından tutun, oyunculara kadar herkes Konyaspor’un geleceğinden endişeli ve umutsuz. Sürekli karşı tarafı eleştiren, taraftarlarla kavga eden, oyunculara ödeme yapamadığı için kulübü UEFA ve FİFA ile karşı karşıya getiren Fatih Özgökçen, şunu iyi bilsin ki, kulübü kendisine teslim eden Hilmi Kulluk’un tırnağı bile olamaz” diyerek, Konyaspor’u kötü günlerin beklediğini vurguladılar.

BAŞKAN ÖMER KORKMAZ SIKINTILI
Öte yandan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz’ın da huzursuz olduğu, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hezimet yenilgilerden sonra, durumunun iyi olmadığı gözlenirken, Başkanın, “Bir şekilde yeniden toparlanıp bu takımı ayağa kaldıracağız. Aşırı dağılmış durumdayız. Yeniden bu takımı ayağa kaldırmakla alakalı ne gerekiyorsa yapacağız” sözleri, taraftarları yeterince tatmin etmedi.

(Recep Çınar)

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