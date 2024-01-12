Kim ya da kimler Konyaspor’un derdine derman olur? Recep Çınar yazdı

Konyaspor, Pazar günü İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek…

İki takım için de zor maç…

Bu maçın mutlaka kazananı ya da kaybedeni olacak…

Bu maçın bir başka özel tarafı ise hakem Halil Umut Meler…

Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın hem gözünü, hem de gönlünü acıttığı Halil Umut Meler’e maç öncesi, hem bir çiçek, hem de Konyaspor kulübü olarak yaşananlardan ne kadar üzüntü duyduğunuzu ifade eden bir mektup taktim etmeniz, insanların futbola dair içindeki umutları yeşertir…

Hoşgörü şehri Konya’nın futbol kulübüne bu yakışır mı?

Bence yakışır…

Teklif benden.

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İLK DÜĞME YANLIŞ İLİKLENDİ

Konyaspor’da gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendi ve sonrasın da devam etti…

Fatih Özgökçen’le başlayan yanlışlıklar sinsilesi İlhan Palut’un gönderilmesi, yerine Aleksandar Stanojeviç’in getirilmesi, daha sonra Sırp Hocanın gönderilip, Giresunspor’u küme düşüren Hakan Keleş’in getirilmesi ile sürüp gitti…

Arada atladığımız bir sürü olumsuzluklar da cabası…

Gelinen noktada Konyaspor için papatya falları açılıyor, “düşer mi, düşmez mi!” diye…

Ömer Korkmaz iyi niyetli…

Eyvallah…

Ancak, iyi niyet yetmez, yetmiyor…

Konyaspor kritik bir eşikte…

Hakan Keleş’ten sonra takımı kime emanet edecekler…

Aykut Kocaman gelmez…

Kendisini ziyaret edenleri nazik bir dille reddetmiş!

“Lig’den kopuğum, takım çalıştıramam” minvalinde laflar etmiş…

Konyaspor’da Bülent Korkmaz, Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman bir sürü teknik adamın ismi geçiyor…

Gelirler mi?

Elbette gelirler…

Hatta bizim Maltepe Hasan bile gelir, ama öncelikle ve doğal olarak kulübün “bütçe”sini sorar?

“Ne kadar bütçeniz var, içerdeki oyunculara ne kadar borcunuz var ve kaç oyuncu transfer edebilirsiniz?” diye sorar ya da sorarlar…

Ben olsam ben de sorarım…

Çünkü, Konyaspor’u bu cendereden sadece ve sadece para çıkarır…

Hoca ve oyuncu ikinci planda…

Konyaspor’un bütçesi malum!

Yerlerde sürünüyor…

Hoş, satılacak ikinci bir “tesis” veya “Tatlıcak” da yok…

Peki de nasıl olacak?

Bir tek çıkış yolu ve bir umudu var Konyaspor’un…

Ne mi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya…

Bırakacaksınız diğer Konyalı Bakanları, Milletvekilleri ve bürokratları!

Bu memleketin öz evladına sarılacaksınız…

Ben Ömer Korkmaz’ın yerinde olsam, gider İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kapısında yatarım…

Çare, İstanbul’da, şurada burada değil, çare Ankara’da…

Aklı başında bir heyetle gidilirse Bakanın makamına, sonuç alınır mı?

Bence alınır…

Vali, Emniyet Müdürü, İl Başkanı, Belediye Başkanı, bu şehrin derdiyle dertlenen abileri, daha doğrusu Konya’da yaşayan ve Konya’yı da içinde yaşatan kim varsa, toplanıp gitmeliler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya…

Konyaspor için zaman çok değerli…

Hem de hiç vakit geçirmeden…

Konyaspor’u bu cendereden çıkarırsa sadece İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya çıkarır.

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KONYASPOR ARANAN KULÜPTÜ

Bakın bir şey daha söylüyorum: Hilmi Kulluk ve Ahmet Şan dönemlerinde Konyaspor “aranan” bir kulüptü…

Teknik direktörü, futbolcusu, malzemecisi, masörü Konyaspor’a gelmek için araya kimleri kimleri koyarlardı…

Şimdi mi?

Konyaspor şu anda futbol camiasında “cüzzamlı” konumunda!

Eğer, üç kuruş etmeyen futbolcular, “Konyaspor mu aman” diyerek, 100 yıllık kulübü “öcü” gibi görüyorlarsa, bunun sorumlusu kesinlikle Fatih Özgökçen denilen kişidir…

Çünkü, bu ligin başrolünde oynayan kulübü, figüran durumuna düşürdü…

Ve benim anlamadığım bir konu ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Murat Kurum’un bu adamı yanında dolaştırması.

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1922 KONYASPOR MESELESİ

Konyaspor’da olduğu gibi, Pilot takım 1922 Konyaspor’da işler istenildiği gibi gitmiyor!

Yeni bir başkan ve yeni bir teknik adamla toparlanamaya, daha doğrusu 3. Lige tutunmaya çalışıyor…

Tutunabilir mi?

Umarım tutunur…

Ayrıca tutunmalı…

Çünkü, yukarıdaki takımın durumu hiçte iç açıcı değil…

Uzun vadede Konya’nın işine yarayacaktır, 1922 Konyaspor…

Ne demek istediğimi topu tüfeği bilenler anlamıştır.

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1922 Konyaspor şu anda nerede bilen var mı?

Antalya’da kampta…

Fatih Özgökçe’nin üyelikten attığı Hilmi Kulluk yönetiminin As Başkanı Enes Ünlüer’in otelinde…

Diyeceksiniz ki, Konyaspor’da kuruş para yok, 1922 Konyaspor Alanya’nın en lüks otellerinden birisinde nasıl kamp yapıyor?

Beleş olunca niye yapmasın?

Konyaspor’un kasasından kuruş çıkmıyor…

Enes Ünlüer ve kardeşi Eray Ünlüer (Kulluk), “bu takım bizim takımımız, mağdur olmasın, biz kendilerini misafir ederiz” demişler ve “davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyen Fatih Özgökçen tarafından üyeliğine son verilen Enes Ünlüer’in otelinde ikinci yarıya hazırlanıyor, 1922 Konyaspor…

İyi mi?

Bir tarafta Konyaspor’u yerle bir etmiş Fatih Özgökçen, diğer tarafta üyelikten atılmış, ama Konya ve Konyaspor’a küsmemiş Enes ve Eray kardeşler…

Şimdi soruyorum?

Kim daha çok Konyalı ve Konyaspor’lu?

Enes Ünlüer mi, Fatih Özgökçen mi?