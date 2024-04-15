HGS cezaları tek tek iptal oluyor. Bu adımları izleyen sürücü para ödemiyor

Ancak bu 4 katı HGS cezasından kurtulmanın yasal bir yolu var... Ayrıntılar haberimizde.

HGS'si yetersi olduğu halde köprü ve otoyol geçişi yapanlara ceza olarak faiz uygulanmıyor, ceza 4'le çarpılıyor. Eğer basit bir ihmalle 15 günlük ödeme süresini kaçırmanız nedeni ile geçiş ücretiniz 4 katına çıkıyor. Peki bu katlanan cezadan nasıl kurtulursunuz?

BU CEZALARI İPTAL ETTİREBİLİRSİNİZ

HGS cezalarına ilişkin yapılan şikayetlerinin artması üzerin avukat Bilal Yavuz, HGS hesabında yeterli bakiye bulunmaması nedeni ile kesilen cezalar ve icra yoluyla tahsil edilmeye çalışılan cezaları iptal ettirmenin yolunu anlattı.

9 günlük bayram tatili nedeni bulunduğu kentlerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden birçok vatandaş HGS yüklemeyi unutarak yola çıktı. Avukat Bilal Yavuz bakiyesi yetersiz olduğu halde köprü ve otoyoldan geçen vatandaşları öncelikle 15 günlük ödeme sürecini aşmamaları gerektiğini söyledi. Eğer bu süreyi geçtiyseniz ceza ödememek için hukuki yollara başvurmanız gerekebilir.

4 KATI CEZA ÖDEYEYEBİLİRSİNİZ

Avukat Bilal Yavuz, yaptığı açıklamada birçok ekonomik sıkıntı içinde geçim derdi ile uğraşan vatandaşlara 130 liralık bir otoyol ücretini ödemeyi unutmaları yüzünden, herhangi bir bilgilendirme yapılmadan 4 kat ceza yazılıp dosya masrafları ile birlikte bin TL üzerinde bir para kesilmesinin hukuku ve vicdana sığmadığını söyledi.

Bilal Yavuz, milletin parası ile yapılan yollardan fahiş fiyatlar alındıktan sona, ceza kesilen vatandaşa faiz eklemek yerine cezayı katlamanın da soygundan farksız olduğunu söyledi. Peki cezayı nasıl iptal ettirirsiniz?

CEZA NASIL İPTAL ETTİRİLEBİLİR?

Hakkınızda HGS geçiş cezası kesildikten sonra öncelikle 130 liralık cezayı ödemeniz için size tebligat gönderilmesi gerekiyor. İcra işlemine geçilmeden, yani 4 kat ceza yazılmadan önce de tebligatla bilgilendirilmeniz hukuken zorunlu. Kişiye borcunu ödemesi gerektiğinin tebligatla bildirilmesi hukuki bir zorunluluk ancak ülkemizde kesilen cezalar tebligatla bildirilmiyor.

HGS yüzünden eğer cezanız 4'e katlanıp icraya verildiyseniz, daha önce size tebligat ya da herhangi bildirim yapılmadığını gerekçe göstererek itiraz edebilirsiniz. Bu şekilde fazladan eklenen cezanızı indirebilirsiniz.