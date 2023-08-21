Erdoğan enflasyonun tavan yapmasını dolar ve euronun bilerek yükseltilmesini unuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin düşürülmesini, dolar ve eurodaki artışı ve enflasyonun fırlamasını unutarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, enflasyonu tek haneye AKP kadrolarının düşüreceğini söyledi.

Erdoğan enflasyonun tavan yapmasını dolar ve euronun bilerek yükseltilmesini unuttu

AKP iktidarının ‘Nas’ söylemi ile faizleri düşürerek dolar ve euro kurunun bilerek artmasına izin vermesi hafızalardaki yerini koruyor. Faizdeki düşüşe rağmen enflasyonun artmaya devam etmesi seçim sonrası da devam etti. Öte yandan döviz kuru da seçim sonrası tarihinin en yüksek seviyesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonomi konusunda yaptığı açıklamada ise dikkat çeken sözler söyledi. Erdoğan, enflasyonun AKP iktidarı döneminde yükseldiğini unutarak, “Türkiye’de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamasından ilgili bölüm şöyle:

“Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça, gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye’de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar.”

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