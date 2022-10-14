İstanbul için çok ciddi koronavirüs uyarısı

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek sosyal medya hesabından artan vakalara ilişkin çok önemli ve dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Prof. Şimşek, "İstanbul'da son haftalarda sadece benim duyduğum çok sayıda grip olgusu var ve COVID-19 vakaları da artıyor. Hem grip, hem de COVID-19'u önleyebilmek için iyi surveyans çalışmasıyla ne durumda olduğumuzu bilmemiz mutlaka gerekli. Surveyans sistemlerimize acilen ACİL rehabilitasyon gerekiyor."

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Almanya'da günlük vaka sayısının geçen hafta 140-150 binleri, İspanya, İtalya ve İngiltere'de 60-70 binleri gördüğünü belirtmiş ve şunları hatırlatmıştıaktar:

"Kovid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. 3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim."