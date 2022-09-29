Araştırmadan şok sonuçlar: Korona kişilikleri değiştirdi

AA’nın News Medical'dan aktardığı habere göre, haberine göre; Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir ekip tarafından yürütülen araştırma kapsamında şok bir gerçek ortaya çıktı. Bu araştırmaya göre; Covid-19 salgınının kişilik üzerindeki etkileri incelendiği bildirildi. Araştırma, bilimsel hakemli dergi PLOS ONE'de yayınlandığı vurgulandı.

GENÇ YETİŞKİNLER DAHA HUYSUZ OLDU

7 bin 109 kişinin boylamsal kişilik değerlendirmelerini inceleyen araştırmacılar, "nevrotiklik, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk ve sorumlu hareket etme" olmak üzere, beş faktörlü model kişilik özelliklerini karşılaştırdığı bildirildi.

Araştırmada baz alınan dönemler; salgın öncesi (Mayıs 2014-Şubat 2020), erken salgın dönemi (Mart-Aralık 2020) ve geç salgın dönemi (2021-2022) olarak sınıflandırıldığı vurgulandı.

Salgından sonraki aşamalarda genç yetişkinlerin daha huysuz, strese daha yatkın, daha az iş birlikçi ve güvenen ve daha az sorumlu hale geldiği ortaya çıktığı bildirildi.

BU DEĞİŞİKLİKLER GEÇİCİ Mİ KALICI MI BİLİNMİYOR

Orta yaşlı yetişkinlerde (30 ile 64 yaş arası) de küçük değişiklikler gözlemlense de yaşlı yetişkin grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik görülmedi.

Covid-19 salgınının genç yetişkinlerde kişilik değişimlerine neden olduğuna işaret eden araştırmanın baş yazarı Profesör Angelina Sutin, “Bu değişikliklerin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağını henüz bilmiyoruz ancak devam ederse uzun vadeli etkileri olabilir” ifadelerini kullandı.