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Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle taşındı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 22:13
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Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı

Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı
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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni, tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı.

Törene zırhlı aracıyla katılan tek lider ABD Başkanı Biden olurken diğer liderler, tören alanına otobüsle getirildi.

Newsweek sitesinin haberine göre, sosyal medyada Afrikalı liderlerin törene otobüsle götürülürken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, otobüs kullanmakta bir "sıkıntı" görmediğini belirtirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da "otobüste çok güzel sohbet" ettiklerini söyledi.

Kraliyet'in liderler için otobüsle katılım kararı eleştirilmişti.

Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim yer aldı.

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