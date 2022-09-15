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Kraliçe Elizabeth yanında bakın nelerle gömülecek. Servetini mezara götürecek

8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in nasıl gömüleceği ve yanında nelerle gömüleceği ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 08:42
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Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak Kraliçe'nin Galler altınından olan nikah yüzüğü ve bir çift inci küpesiyle birlikte gömüleceği tahmin ediliyor.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Kraliçe’nin nasıl gömüleceği ülke basınındabir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürürken ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

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Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak Kraliçe'nin Galler altınından olan nikah yüzüğü ve bir çift inci küpesiyle birlikte gömüleceği tahmin ediliyor.

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KURŞUN BİR TABUTLA GÖMÜLECEK

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Kraliçe, 400 yıldır devam eden geleneğe göre kurşun bir tabutla gömülecek.

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Yaklaşık 30 yıl önce hazırlanan tabut nem ve havageçirmediği için bedenin çok uzun süre korunmasını sağlayacak.

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İngiliz gazetelerine konuşan kraliyet uzmanları, Kraliçe’ninyalnızca 2 mücevheri ile birlikte gömüleceğini dile getirdi.

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Kraliçe II. Elizabeth’in tabutunda sadece Galler altınından olan nikah yüzüğü ve bir çift inci küpesinin olacağı tahmin ediliyor.

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Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi, dün Buchingham Sarayı’ndan Westminsterm Hall’e götürüldü.

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Top arabasıyla taşınan kraliyet bayrağına sarılı tabutun üzerinde kraliçenin tacı yer aldı.

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Kral Charles, Prens William ve Prens Harry de dahil olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri kraliçenin naaşının arkasından yürüdü.

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