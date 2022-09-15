Kraliçe Elizabeth yanında bakın nelerle gömülecek. Servetini mezara götürecek

Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak Kraliçe'nin Galler altınından olan nikah yüzüğü ve bir çift inci küpesiyle birlikte gömüleceği tahmin ediliyor.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Kraliçe’nin nasıl gömüleceği ülke basınındabir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürürken ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
KURŞUN BİR TABUTLA GÖMÜLECEK
Kraliçe, 400 yıldır devam eden geleneğe göre kurşun bir tabutla gömülecek.
Yaklaşık 30 yıl önce hazırlanan tabut nem ve havageçirmediği için bedenin çok uzun süre korunmasını sağlayacak.
İngiliz gazetelerine konuşan kraliyet uzmanları, Kraliçe’ninyalnızca 2 mücevheri ile birlikte gömüleceğini dile getirdi.
Kraliçe II. Elizabeth’in tabutunda sadece Galler altınından olan nikah yüzüğü ve bir çift inci küpesinin olacağı tahmin ediliyor.
Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi, dün Buchingham Sarayı’ndan Westminsterm Hall’e götürüldü.
Top arabasıyla taşınan kraliyet bayrağına sarılı tabutun üzerinde kraliçenin tacı yer aldı.
Kral Charles, Prens William ve Prens Harry de dahil olmak üzere kraliyet ailesi üyeleri kraliçenin naaşının arkasından yürüdü.