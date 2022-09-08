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Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Başbakan Truss'tan ilk açıklama

İngiltere Kraliçesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Başbakan Liz Truss'tan ilk açıklama geldi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 21:28
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 22:05
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Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Başbakan Liz Truss'tan ilk açıklama

Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Başbakan Truss'tan ilk açıklama
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Kraliçe Elizabeth'in İngiltere'yi sarsan ölümünden sonra kameraların karşısına geçen yeni Başbakan Liz Truss açıklamalarda bulundu.

Truss, "İngiltere bugün onun sayesinden çok büyük bir ülke. Modern ve dinamik bir ulus oluşturduBüyük Britanya'nın ruhu ondan geldi ve bu ruh devam edecek" dedi..

Truss konuşmasının sonunda "Yeni Kralımız 3. Charles ile yeni bir döneme giriyoruz. “Tacın yeni sahibi Kralımız III. Charles’a sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz. Tanrı, Kral’ı korusun." ifadelerini kullandı.

 

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