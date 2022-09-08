﻿Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Başbakan Truss'tan ilk açıklama

Kraliçe Elizabeth'in İngiltere'yi sarsan ölümünden sonra kameraların karşısına geçen yeni Başbakan Liz Truss açıklamalarda bulundu.

Truss, "İngiltere bugün onun sayesinden çok büyük bir ülke. Modern ve dinamik bir ulus oluşturdu. Büyük Britanya'nın ruhu ondan geldi ve bu ruh devam edecek" dedi..

Truss konuşmasının sonunda "Yeni Kralımız 3. Charles ile yeni bir döneme giriyoruz. “Tacın yeni sahibi Kralımız III. Charles’a sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz. Tanrı, Kral’ı korusun." ifadelerini kullandı.