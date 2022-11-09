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Kripto neden düşüyor? Piyasalar çalkalanıyor

Piyasalar çalkalanırken Bitcoin son iki yılın en düşük seviyesine ulaştı. 17 bin dolar altını gören Bitcoin'in altcoini olan Ethereum'unun ise 1,233 dolara kadar gerilediği belirtildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 10:20
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Kripto paradaki düşüşün sebebi nedir

Kripto neden düşüyor? Piyasalar çalkalanıyor
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Kripto para birimlerinde salı günkü işlemlerde sert düşüşler yaşandığı belirtiliyor.

NTV'nin haberine göre, Bitcoin'in fiyatı, son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin 17 bin doların altına düştü. Kripto para birimi, tek bir günde yüzde 11'den fazla değer kaybı yaşadı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı gün içinde sert düşüşle 17.167 dolar oldu. Bitcoin'deki düşüş, 28 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Dünyanın en büyük altcoini olan Ethereum 1,233 dolara geriledi. Günlük yüzde 18 gibi büyük bir düşüş kaydeden Ethereum yeniden 1.313 dolara yükseldi.

CoinMarketCap'te yer alan verilerde, kripto para piyasasının değerinin günlük yüzde 11'den fazla kayıpla 895 milyar doların biraz üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Bazı altcoinlerin fiyatlarının da gün içinde yüzde 30'a kadar düştüğü detayı dikkat çekti.

KRİPTO NEDEN DÜŞÜYOR

Piyasalardaki düşüş dünyanın üçüncü büyük kripto borsası şirketi FTX'in, kripto piyasasının kırılgan yapısını vurgulayan ve kırılganlığına ilişkin korkuları körükleyen likidite sorunları nedeniyle rakip Binance'den yardım istemesinden sonra oluştu.

Binance'ın kurucu ortağı ve CEO'su Changpeng Zhao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, FTX’in bugün Binance’ten yardım istediğini belirtmiş ve kullanıcıları korumak adına, FTX.com'u tamamen satın almak ve likidite sorununu ortadan kaldırmak için "Bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzaladık” ifadelerini kullandı.

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