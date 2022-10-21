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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere kripto para tavsiyesi

Kripto paraya ilişkin açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimize kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojisi geliştirilme çalışmalarına katılma tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 17:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere kripto para tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere kripto para tavsiyesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'Blokzincir İstanbul' zirvesinde konuştu.

Kripto paraya ilişkin konuşan Erdoğan, "Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir" dedi.

GENÇLERE KRİPTO PARA TAVSİYESİ

Erdoğan, "Siber dünya kavramı genişlerken, Türkiye'yi de çağın önüne getirecek gelişmeleri hazırlayacağız. Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojilerinin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve münbid mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembolleridir diyen Erdoğan, "Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750’nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır", ifadelerini kullandı.

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yerli milli
21.10.2022 18:20
kumar kötü ama kumar aleti üretin.  
 
sıradan vatandaş
21.10.2022 17:28
demek sırada kripto vurgunu var  
 
Murat aslan
21.10.2022 17:27
Ne derse tersini yapın. Siz kazançlı çıkarsınız.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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