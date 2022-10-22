İngiliz müzisyen Ed Sheeran’ın şarkılarını çalan hacker’a hapis cezası

Savcılık, Ipswich kentinde yaşayan Kwiatkowski’nin (23), sanatçıların hesaplarını hackledikten sonra şarkıları ele geçirdiğini açıkladı. Genç hacker, telif hakkı ihlali de dahil hakkındaki 19 suçlamayı kabul etti ve şarkılardan 131 bin sterlin kazandığını söyledi.

Ipswich Kraliyet Mahkemesi, sanığın dizüstü bilgisayarından Sheeran ve Vert'in şarkıları da dahil 565 ses dosyasının bulunduğunu aktardı.

Ele geçirilenler arasında 89 farklı sanatçının yayımlanmamış 1263 şarkı da bulunuyor.

