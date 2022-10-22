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İngiliz müzisyen Ed Sheeran’ın şarkılarını çalan hacker’a hapis cezası

Dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan İngiliz müzisyen Ed Sheeran’ın yayımlanmamış iki şarkısını çalıp satan hacker 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adrian Kwiatkowski isimli hacker Ed Sheeran’la birlikte rapçi Lil Uzi Vert’in de 12 şarkısını çalıp kripto para karşılığında sattı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 17:37
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Ed Sheeran'ın yayınlanmamış şarkılarını çalan hacker'a hapis cezası! Kripto para karşılığında satmıştı

İngiliz müzisyen Ed Sheeran’ın şarkılarını çalan hacker’a hapis cezası
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Savcılık, Ipswich kentinde yaşayan Kwiatkowski’nin (23), sanatçıların hesaplarını hackledikten sonra şarkıları ele geçirdiğini açıkladı. Genç hacker, telif hakkı ihlali de dahil hakkındaki 19 suçlamayı kabul etti ve şarkılardan 131 bin sterlin kazandığını söyledi.

Ipswich Kraliyet Mahkemesi, sanığın dizüstü bilgisayarından Sheeran ve Vert'in şarkıları da dahil 565 ses dosyasının bulunduğunu aktardı.

Ele geçirilenler arasında 89 farklı sanatçının yayımlanmamış 1263 şarkı da bulunuyor.
 

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