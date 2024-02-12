Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

Kaynak: DHA
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme ile engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelerin arttığını duyurdu.

Gelen yazılı açıklama yapan Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artış olduğunu belirtti.
Göktaş, yaşlı aylığı 2 bin 348 TL’den 3 bin 504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL'den 2 bin 797 TL'ye çıktığını söyledi.

Göktaş, yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları da 2 bin 811 TL'den 4 bin 196 TL'ye yükseldiğini dile getirdi.
"ENGELLİ VE YAŞLILARIN HER ALANDA YANINDAYIZ"
Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte ödediklerini söyleyen Göktaş, şubat ayına ilişkin toplam 6,3 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını belirtti.

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