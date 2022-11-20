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Batan kripto para borsasının ardından Türk Bankaları da çıktı. Biri de devlet bankası

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX iflas etmişti. Batan kripto para borsasının alacaklıları arasında Türk Bankalarının da var olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 09:58
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İflas eden kripto para borsası FTX'ten Türk Bankalar da alacaklı çıktı

Batan kripto para borsasının ardından Türk Bankaları da çıktı. Biri de devlet bankası
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in iflasının ardından FTX'den alacağı olanlar da ortaya çıkmaya başladı. Bunlar arasında Türk firmaların da olduğu ortaya çıktı. Bu Türk firmalar içinde Akbank, Deniz Bank, Garanti Bankası, Fibabank, Vakıf Bank'ın da bulunduğu ifade edildi. Bu bankların FTX'ten ne kadar alacakları olduğu ise açıklanmadı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Dünyanın en büyük kripto borsası FTX battı. Bu batış NY veya Londra Borsalarının batmasıyla eşdeğer. Alacaklıları arasında Akbank, Garanti, Vakıf Bank, DenizBank’ın sahibi NBD, Fibabank da var. Özelleri anlarım da Devlet Bankası Vakıfbank ne arıyor kripto işinde? BDDK ne diyorsun" ifadelerini kullandı.

FTX YÖNETİCİSİ: TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ TÜRDEN

Batan kripto para borsası FTX’in yeni yöneticisi John J. Ray III, iflasın “tarihte görülmemiş türden” olduğunu söyledi.

Ray'in 2001’de büyük bir skandalla iflas eden enerji şirketi Enron’un iflas sürecini de yönettiği bilinmektedir.

New York Times’ın haberine göre; bugün iflas başvurusu için belgelerini sunan Ray, “Kariyerim boyunca böylesine tümden çökmüş bir kurumsal yönetim anlayışı görmedim” açıklamalarında bulundu.

Mahkemeye sunulan belgelerde şirketin parasıyla çalışanlara ve danışmanlara, kayıtlara geçirilmeden evler alındığı ortaya çıktı. Ayrıca belgelere göre FTX’ten alacağı olan şahıs ve kurum sayısı 1 milyonun üzerinde olabileceği belirtildi.

Ray şirketin bir grup tecrübesiz ve yetkinliği olmayan insanın yönetiminde bulunduğun, yönetim ve denetim sistemlerinin yeterlilikten çok uzak olduğunu söyledi.

FTX’in kurucusu ve yöneticisi Sam Bankman-Fried geçen hafta şirketin müşterilerine paralarını geri ödeyemez hale gelmesinin ardından istifa etmişti.

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Hayalperest
20.11.2022 10:34
Milletin parasıyla kumar mı oynamışlar?Hadi bizler hayal olan şeylere bazan kanıyoruz da koskoca banka böyle temelsiz şeylere nasıl kanar?  
 
vatandaş soruyor
20.11.2022 10:22
bankalar önemli değil, hangi Türk kripto borsaları var? asıl önemli olan bu  
 
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