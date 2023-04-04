4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar imaj yeniledi

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar imaj yeniledi

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Burçin Hatun karakteri ile büyük beğeni toplayan Aslıhan Karalar imajını değiştirdi. Son halini sosyal medyada paylaşan Karalar'a yorum ve beğeni yağdı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:18
Takip Et

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın yeni imajına yorum yağdı

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar imaj yeniledi
+
Aa
-

2017 yılında Best Model Of Turkey ve Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 

Kameralar karşısına ilk kez Şahin Tepesi dizisi ile geçen Aslıhan Karalar Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği Burçin Hatun karakteri ile asıl çıkışını yakaladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aslıhan Karalar imaj değiştirdi.

Genç oyuncunun son hali çok beğenildi. 23 yaşındaki tescilli güzelin kaküllü saçları çok yakıştırıldı.

Takipçileri ise güzel oyuncunun yeni imajına 'Bayıldım çok yakışmış', 'Çok güzelsin', 'Muhteşem olmuşsun' yorumlarını yaptılar.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
2
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
3
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
4
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
5
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
6
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
7
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
﻿Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
﻿Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
﻿Yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi
﻿Yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi
﻿Yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi
﻿Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Gazeteci Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Rüyada balkon görmek ne demek?
﻿Rüyada balkon görmek ne demek?
﻿Rüyada balkon görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.