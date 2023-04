Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar imaj yeniledi

2017 yılında Best Model Of Turkey ve Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Kameralar karşısına ilk kez Şahin Tepesi dizisi ile geçen Aslıhan Karalar Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği Burçin Hatun karakteri ile asıl çıkışını yakaladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aslıhan Karalar imaj değiştirdi.

Genç oyuncunun son hali çok beğenildi. 23 yaşındaki tescilli güzelin kaküllü saçları çok yakıştırıldı.

Takipçileri ise güzel oyuncunun yeni imajına 'Bayıldım çok yakışmış', 'Çok güzelsin', 'Muhteşem olmuşsun' yorumlarını yaptılar.