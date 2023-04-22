Kuruluş Osman'a flaş transfer

Kuruluş Osman dizisi 4 sezondur çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yapım ve proje tasarımına Mehmet Bozdağ’ın imza attığı dizinin yeni bir değişiklik olmazsa haziran sonunda 131. bölümüyle sezon finali yapması planlanıyor. Ahmet Yılmaz’ın yönettiği dizinin ekibine yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna ödüllü oyuncu Hakan Yufkacıgil katıldı. Başarılı oyuncunun tekfur olarak hikâyeye dahil olacağı konuşuluyor. Bu arada fenomen diziden birkaç oyuncunun da ayrılacağı öğrenildi.

