Kuryeye çarpıp serbest bırakılan diplomat Meclis gündeminde. İlk Yeniçağ gündeme getirmişti

Motokurye Yunus Emre Göçer, 30 Kasım 2023 tarihinde saat 12.55 sıralarında Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında arkadan gelen aracın çarpması sonucunda ağır yaralanmış, Samatya Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edilirken Göçer'e çarpan sürücü ise iddialara göre, gözaltına dahi alınmadan serbest bırakılmıştı.

1 Aralık Cuma günü Motokurye Göçer'in meslektaşları ise Çağlayan Adliyesi’nin önünde bir basın açıklaması yapmıştı.

Motokuryeler adına açıklama yapan Yüksel Kantekin, Göçer’e çarpan aracın konsolosluk plakalı olduğunu söylerken şahsın da diplomatik pasaportlu olduğunu iddia etti.

Göçer açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Vuran diplomatik statüye sahip. Konsolosluk plakasıyla, CC plakalı bir araçla arkadaşımıza arkadan, normal seyir halindeyken vuruyor. Arkadaşımızın üzerinden geçiyor. Arkadaşımızın akciğeri sönmüş durumda, kafasında 6 tane kırık var. Bu şekilde can pazarı veriyor. Şu an da acı çekiyor. Biz dünden beri hastanedeydik yeni geldik buraya. Burada farkındalığı göstermek için geldik zaten. Biz kendimizi duyurmaya geldik açıkçası. Hangi ülkenin diplomatik pasaportuna sahip çarpan şahıs, bize bilgisini vermediler. Olay yeri tutanağı da yok, ifadede yok. Olay yerine gelen polis arkadaşlarımız, kulaktan duyma laflar ile, ön bilgi alıp arkadaş kaldırıma çıkıyormuş ya da iniyormuş, öyle vurmuş böyle vurmuş böyle bir şey yok ki. Orada kaldırım yok. Orada hiçbir şey yok, emniyet şeridi yok. Vuranın kolluk tarafından ifadesinin alınıp alınmadığını bilmiyoruz, görmedik. Karakola gittiğimizde biz orada umuyorduk ama orada göremedik. Avukatlarımızla beraber gittik, tutuklandı mı bu arkadaş gözaltına alındı mı? İfadesi alındı mı? Yok. Çünkü diplomatik kimliği var”

Yeniçağ’ın gündeme getirdiği olay Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Çiçek’in verdiği soru önergesi şöyle:

30 Kasım 2023’te İstanbul Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında arkadan gelen bir otomobil seyir halindeki moto kurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ağır yaralanmasına sebep olmuştur. Göçer, yoğum bakımda yaşam mücadelesi verirken araç sürücüsünün gözaltına alınmaması kurye gruplarında infiale yol açmıştır.

Moto kuryeler; artan iş cinayetlerini protesto ederek Çağlayan Adliyesi önünde yaptıkları açıklamada Yunus Emre Göçer’i vuran araç sürücüsünün diplomat olduğunu, Göçer yerde can çekişirken failin herhangi bir müdahalede bulunmadığını, dokunulmazlık zırhıyla tutanak dahi tutulmadığını, savcılık ve karakoldan yeterli bilgi alamadıklarını belirtmişlerdir. İş güvencesi olmadan, hız baskısı, niteliksiz ekipman ve trafikte yok sayılmaları ile ölümle burun buruna çalışmak zorunda bırakılan kuryeler “sadece paket değil, can da taşıyoruz” diyerek adalet taleplerini yinelemişlerdir.

Kurye Hakları Derneği’nin Moto Kurye Ölümleri Raporuna göre 2022 yılında 58 moto kurye iş cinayetlerinde yaşamını kaybetmiştir. Moto kurye Yunus Emre Göçer örneğinde olduğu gibi hız, zaman, psikolojik ve ekonomik baskı, uzun çalışma süresi ve koşulları, dayatılan sefalet ücretler, işverenler tarafından hayatlarına değer verilmemesi, trafikte yok sayılmaları, mobbing ve puanlama sistemi gibi sorunlar trafik kazalarına zemin hazırlamakta, ölümlere ve yaralanmalara sebebiyet vermektedir. Aslında hızlı dağıtım ile kazalar arasındaki dolaysız ilişki ve ölümlere yol açan nedenler bu kazalarının önlenebilir kazalar olduğu dolayısıyla iş cinayetleri olduğunu göstermektedir.

Hiçbir paket insan canından daha değerli değildir, moto kuryelerin canına kasteden hız ve puan baskısından vazgeçilmesi ve trafikte varlıklarının kabul edilmesi için acilen politikalar geliştirilmeli ve etkin uygulanmalıdır.

Bu bağlamda;

1. Moto kurye Yunus Emre Göçer’e otomobiliyle çarparak ağır yaralanmasına sebebiyet veren ve diplomat olduğu iddia edilen şahıs kimdir?

2. Sosyal medyada yayınlanan “kaza” kaydı apaçık ortadayken ilgili kurumlar kamuoyunu neden bilgilendirmemektedir?

3. Diplomat olduğu belirtilen failin aracında fren izine rastlanmadığı, araçla seyir halindeyken telefon kullandığı doğru mudur?

4. Moto kurye ölümlerinin önlenemediği, vahim boyutta devam ettiği görülmektedir. Artan moto kurye ölümlerinde, sermaye odaklı politika ve uygulamalarınızın etkisini değerlendirmekte misiniz? Durdurulamayan moto kurye ölümleri ve yaralanmalarını nasıl engelleyeceksiniz?

5. Esnaf kuryeler başta olmak üzere moto kuryelerin var olan sorunlarının çözümü için güvenceli bir yaşam ve iş talepleri karşılanacak mıdır? Yoksa hız baskısı ve puanlama sistemi adı altında dayatılan kölelik koşullarına göz yummaya devam mı edeceksiniz?

6. Moto kuryelerin sorunlarının tespiti ve çözümü için moto kurye dernekleri, sendikaları ve diğer örgütlenmeleri ile düzenli bir istişare zeminini oluşturmak için beklenen nedir?

7. İş Yeri Tehlike Sınıflar Listesi’nde “Az Tehlikeli” olarak yer alan moto kuryeliğin “Çok Tehlikeli” meslekler sınıfına alınması için ne zaman harekete geçeceksiniz?

8. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunlu hale getirilip kuryelere ücretsiz verilmesi planlanmakta mıdır?

9. Olumsuz hava şartlarında çalışamayan moto kuryelerin ücretli izinli sayılması için gerekli düzenleme yapılacak mıdır?

10. Bakanlık olarak işverenlerin hileli iş kolu değiştirmesinin önüne geçecek misiniz?

11. Moto kuryelerin yaşamları için kullanmaları gereken ekipmandan ÖTV alınmaması için bir girişiminiz olacak mıdır?

12. Trafik Şube Müdürlüğü’nün kaza istatistiklerinin ve risk analizlerinin verileri üzerinden önceliklendirme yaparak ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerle iş birliği temelinde bariyerlerin motorcu dostu bariyerlere çevrilmesi için bir girişiminiz olacak mıdır?