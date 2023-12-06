Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye Yunus Emre Göçer hastanede yaşamını yitirdi.

Motokurye Yunus Emre Göçer’e Avrasya Tüneli çıkışında arkadan çarpan aracın konsolosluk aracı olduğu ve aracı kullanan şahsın diplomatik pasaport taşıdığı iddia edilmiş, şahsın serbest bırakılmasına motokuryeler tepki göstermişti.

Şahsın Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

İlk kez Yeniçağ'dan Tolga Şahin tarafından gündeme getirildikten sonra “Diplomatın kim" olduğu gündem olmuştu.

Motokuryeler adına açıklama yapan Yüksel Kantekin, Göçer’e çarpan aracın konsolosluk plakalı olduğunu söylerken şahsın da diplomatik pasaportlu olduğunu belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Vuran diplomatik statüye sahip. Konsolosluk plakasıyla, CC plakalı bir araçla arkadaşımıza arkadan, normal seyir halindeyken vuruyor. Arkadaşımızın üzerinden geçiyor. Arkadaşımızın akciğeri sönmüş durumda, kafasında 6 tane kırık var. Bu şekilde can pazarı veriyor. Şu an da acı çekiyor. Biz dünden beri hastanedeydik yeni geldik buraya. Burada farkındalığı göstermek için geldik zaten. Biz kendimizi duyurmaya geldik açıkçası. Hangi ülkenin diplomatik pasaportuna sahip çarpan şahıs, bize bilgisini vermediler. Olay yeri tutanağı da yok, ifadede yok. Olay yerine gelen polis arkadaşlarımız, kulaktan duyma laflar ile, ön bilgi alıp arkadaş kaldırıma çıkıyormuş ya da iniyormuş, öyle vurmuş böyle vurmuş böyle bir şey yok ki. Orada kaldırım yok. Orada hiçbir şey yok, emniyet şeridi yok. Vuranın kolluk tarafından ifadesinin alınıp alınmadığını bilmiyoruz, görmedik. Karakola gittiğimizde biz orada umuyorduk ama orada göremedik. Avukatlarımızla beraber gittik, tutuklandı mı bu arkadaş gözaltına alındı mı? İfadesi alındı mı? Yok. Çünkü diplomatik kimliği var”