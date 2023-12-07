Motokuryeyi böyle ezip öldüren katil nasıl serbest bırakılır? Cumhurbaşkanı oğlu olmak hukuk üstü mü? Hani Türkiye hukuk devletiydi?

İstanbul’da meydana gelen bir kaza ve sonrasında yaşanan skandallar Türkiye’de gündemin üst sıralarına yerleşti. İlk kez Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in gündeme getirdiği olayda motokurye Yunus Emre Göçer’e Avrasya Tüneli çıkışında bir araç arkadan çarparak hızla uzaklaştı.

Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya karışan aracın diplomatik plakalı olduğu iddiaları gündeme geldi. Sonrasında ise söz konusu aracın Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna ait olduğu ortaya çıktı. Aracın diplomatik plakalı olduğu için tutanak tutulmadığı iddia edilirken, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ise serbest bırakıldı.

Skandal olay sonrası Çağlayan adliyesi önünde toplanan motokuryeler, kazaya neden olanların cezalandırılmasını istedi. Öte yandan skandal kaza Meclis gündemine de taşındı.

BİRÇOK SORU GÜNDEME GELDİ

İstanbul’da Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı kaza ve sonrasında yaşananlar çok sayıda sorunun gündemine gelmesine neden oldu. Ölümlü bir kazaya karışmasına rağmen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun serbest kalması ‘Hani Türkiye hukuk devletiydi?’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

Öte yandan söz konusu skandal “Cumhurbaşkanı oğlu olmak hukuk üstü bir durum mu?” sorusu da gündeme geldi.

Ayrıca kaza sonrası yaşanan tutanak skandalı büyük soru işaretlerine neden oldu.