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Şahin Gürz, MHP'den milletvekili adayı oldu. ‘Sarallar' operasyonunda tutuklanmıştı

'Sarallar' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan MHP MYK üyesi Şahin Gürz, İstanbul 1. Bölge 6. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 04:34
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'Sarallar' operasyonunda tutuklanmıştı... Şahin Gürz, MHP'den milletvekili adayı oldu

Şahin Gürz, MHP'den milletvekili adayı oldu. ‘Sarallar' operasyonunda tutuklanmıştı
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MHP, 14 Mayıs 2023'te yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylarını açıkladı.

Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’den birinci sırada aday oldu.

GÜRZ DE LİSTEDE

Açıklanan listede 'Sarallar' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Şahin Gürz de yer aldı. Gürz, İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterildi.

“BAHÇELİ'NİN ASİL LİSTESİNDEYİM” DEMİŞTİ

Aynı zamanda Haliç Üniversitesi 'Rektör Danışmanı' da olan Gürz’ün 'Sarallar' suç örgütünü devreye koyarak yağma suçunu işlettirdiği iddia edilmişti.

'Zorla alıkoyma' ve 'yağma' suçunun işlenmesine sebep olmakla suçlanan Gürz, savcılık ifadesinde, “Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisiyim. Devlet Bahçeli’nin asil listesindeyim” demişti.

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