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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 46 akademik personel alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 46 Akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 06:49
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 46 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 46 akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.'' denildi.
Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilenen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.
Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar müracaatlarını dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikle, ilanın Resmi Gazele'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe,
2-İki adet vesikalık fotoğraf,
3-Özgcçmiş örneği,
4-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)
5-Yayın listesi, (Profesörlük başvurulan için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)
6-Mezuniyet Belgeleri,(Lisans, Yüksek Lisans. Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik)(Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
7-Nüfus cüzdanı örneği,
8-Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi,
9-Askerlik durum belgesi.
10-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi,(Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvurulan için)
11 'Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvurulan için 6 Adet)(Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için 4 Adet) (PDF formatında CD/DVD veya USB flaşh bellek halinde teslim edilebilir.)

Not:
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanıın'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kola kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
-Başvuruda istenilen belgelerin örnekleri http://pdb.dpu.edu.ir/ adresinden alınabilir.

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