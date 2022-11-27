App Store yöneticisi Twitter hesabını sildi. Twitter App Store'dan kaldırılıyor mu

Musk, geçtiğimiz günlerde yine Twitter hesabından App Store uygulama ücretinin oldukça yüksek olduğunu duyurdu. App Store’u yöneten Phil Schiller ise Musk'a tepki olarak Twitter hesabını sildi.

Twitter Eski Güvenlik Başkanı Yoel Roth, App Store konusunda Twitter'ıın yeni sahibi Musk'ı uyardı. Musk'ın Apple ve Google yönergelerine uymaması halinde mağazalardan atılacağını ve bu durumun felaketle sonuçlanacağını belirtti. Daha önce de App Store uygulama ücretlerindeki şikayetlerini dile getiren Musk, şirketin uygulamalardan 10 kat daha fazla gizli vergi aldıklarını iddia etti.

App Store yöneticisi Phil Schiller’in platformdan ayrılmasına rağmen Apple resmi Twitter hesapları ve CEO Tim Cook hala aktif.

Twitter ve Apple konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.